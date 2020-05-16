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Haberler Cumartesi Gençler, 19 mayıs için dijitalde buluşuyor

Gençler, 19 mayıs için dijitalde buluşuyor

Gençler, 19 mayıs için dijitalde buluşuyor
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Kovid-19 sürecinden etkilenen gençler arasında 19 Mayıs Dijital Gençlik Buluşmaları başladı. Ortak akıl oluşturabilmek, dijital alandaki dönüşüme dikkat çekmek, önümüzdeki dönemlerdeki süreci tasarlayabilmek, alanında uzman ve birbirinden önemli isimler ile bir araya getirmek ve gençlere umut verebilmek adına ilk kez gerçekleştirilen çevrimiçi buluşmalar 5 gün sürecek.

FİKİRLER VE ÖDÜLLER
Gençler, online platformlarda; Gençlerin Penceresinden Corona Günleri, Yeni Nesil Kariyer, Gençler ve Gençlik Politikaları, Bir Yolculuk Hikayesi başlıkları altında alanında uzman, birbirinden önemli isimler ile bir araya gelecek. Aynı zamanda; VİDEA Uygulaması üzerinden Ödüllü 19 Mayıs! 19Genç!19 Fikir! yarışması ve Zoom üzerinden 19Mayıs!19Genç!19Soru! ödüllü bilgi yarışmalarına katılacak gençler hem fikirlerini paylaşacak hem de dizüstü bilgisayar, tablet, akademik ve kişisel gelişim eğitimleri ile para ödülleri kazanacak.

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