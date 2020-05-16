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Haberler Cumartesi Minik kitap kurtlarına en güzel hediye

kurtlarına en güzel hediye

Minik kitap kurtlarına en güzel hediye
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Kitaplar pandemi günlerinin en büyük kurtarıcıları oldu. Okula gidemeyen çocukların ufkunu kitaplar genişletiyor. Evde kitap stoğu bitenler için D&R'ın ortalama yüzde 35'lik indirimiyle yenilerini almanın tam zamanı... Yeni öneriler bekleyen kitap canavarları için 3 farklı yaş grubundan derleme yaptık...

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