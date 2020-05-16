Kitaplar pandemi günlerinin en büyük kurtarıcıları oldu. Okula gidemeyen çocukların ufkunu kitaplar genişletiyor. Evde kitap stoğu bitenler için D&R'ın ortalama yüzde 35'lik indirimiyle yenilerini almanın tam zamanı... Yeni öneriler bekleyen kitap canavarları için 3 farklı yaş grubundan derleme yaptık...
Minik kitap kurtlarına en güzel hediye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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