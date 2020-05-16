Minik kitap kurtlarına en güzel hediye

Kitaplar pandemi günlerinin en büyük kurtarıcıları oldu. Okula gidemeyen çocukların ufkunu kitaplar genişletiyor. Evde kitap stoğu bitenler için D&R'ın ortalama yüzde 35'lik indirimiyle yenilerini almanın tam zamanı... Yeni öneriler bekleyen kitap canavarları için 3 farklı yaş grubundan derleme yaptık...