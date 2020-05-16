Pandemi sürecinde gebelik

● Yeteri kadar bilgi edinin: Gebeler kaygı ve korku seviyelerinin gereksiz yere yükselmesini önlemek adına pandemi konusunda güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeyi tercih etmelidir. Gün içerisinde güvenilirliği teyit edilmeyen pandemi haberlerinin takibi sadece kaygı ve korku duygularını tetiklemeye sebep olacaktır.



● 'An'da kalın: Geçmiş depresyonu, gelecek ise kaygıyı getirir. Bu yüzden anda kalabilmek çok önemli. Anne adayı anda kalabilmek için resim yapmak, dans etmek, bulmaca çözmek gibi kendisini rahatlatacak aktiviteler ile vakit geçirmeyi tercih etmeli.



● Bebeğiniz ile iletişime geçin: Diğer tüm duygularda olduğu gibi bebek annesinin kaygılarını da hisseder. Bu yüzden pandemi sürecindeki kaygıların bebeğe anlatılması ve güvende olduğundan haberdar edilmesi bebek açısından dikkat edilmesi gereken bir husus. "Bu süreçte ben biraz endişeliyim anneciğim ama bu çok normal. Salgın bizleri yoruyor ve zorlanıyoruz ama iyiyiz. Seni çok seviyoruz" gibi yumuşak söylemlerle konuşup bebeğin rahatlaması sağlanmalı.

Bununla birlikte bebeğinize şarkı söylemek, annesini ve babasını anlatmak, doğduktan sonra tanışacağı kişilerden ve bulunacağı çevreden bahsetmek de bebeğiniz için rahatlatıcı ve güçlendirici bir aktivite olur.



● Tam zamanı olduğunu bilin: Bu zamanda hamile kalınır mı? Doğum için kötü bir zamanlama gibi söylemlere kulaklarınızı tıkayın. Unutmayın ki dünya tarihi boyunca birçok savaş, afet ve salgın dönemleri yaşandı. Her dönemde doğumlar oldu ve olmaya devam edecek. Bu tür sorunların yaşanması doğuma engel değil. Aksine bebeğin böyle bir dönemde dünyaya gelmeyi seçmesi onu daha özel kılar.

Bebeğin zamanlamasına saygı duyup gerekli tüm desteğin sağlandığından emin olun.



● Tedbir alın ve alınan tedbirleri öğrenin:

Salgının bulaşmasını engellemek için gerekli tedbirlerin bilinip uygulanması kişisel korunma adına oldukça önemli. Ancak bu dönemde anne adayları kontrole gittikleri hastanelerin veya özel muayanehanelerin, doğum yapmak istedikleri hastanelerin salgın konusundaki protokollerini öğrenmek isteyebilir. Doğum sürecinde destek olacak sağlık çalışanları ve kurumların bilinmesi, kaygı ve korkuların yönetilmesinde fayda sağlar.

DİĞER