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Haberler Cumartesi Bayramda evde online konser keyfi

Bayramda evde online konser keyfi

Bayramda sokağa çıkma yasağı var ama bu sizin konser izlemenize engel olmayacak. Çünkü yerli yabancı sevdiğiniz sanatçılar evinize gelecek.

Bayramda evde online konser keyfi
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Bayram öncesi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek online konsere Pepsi ev sahipliği yapacak. Bu akşam saat 21.00'de Pepsi'nin reklam yüzü Beyazıt Öztürk (Beyaz), müzik ve eğlence dünyasının ünlü isimlerinden Ceylan Ertem, Fatma Turgut, Mehmet Erdem, Sertab Erener ve Sıla'nın evlerinden katılarak performanslarını gerçekleşecekleri ''Pepsi ile Evlere Şenlik!" konseri, izleyenlere keyifli bir bayram gecesi yaşatacak. Pepsi Türkiye YouTube kanalından (youtube.com/pepsiturkiye) yayınlanacak ve yaklaşık 1.5 saat sürecek ''Pepsi ile Evlere Şenlik!" konserinde hayranlarıyla buluşacak olan ünlü isimler, evde kaldıkları bu günlerdeki özlemlerini de paylaşacaklar.

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