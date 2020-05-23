Nude tırnaklar yazın favorisi

Doğallığın her alanda en popüler olduğu bu sezonda, tırnaklarda da doğallık moda oldu desek şaşırmazsın, değil mi? Her senenin vazgeçilmez ojesi olan nude renkli ojeler bu yılda modasını korumaya devam ediyor. Öyle ki renkli ojelerin moda olan zamanlarda bile nude ojeler yerini korumaya devam etti. kırmızı halıdan sokak stiline kadar dikkatimizi çeken bir detay var: süt rengi tırnaklar. nude ojelerde de çok popüler! Tırnaklarının kendi rengine yakın bu tonlar, hem çok romantik hem de bakımlı duruyor. Tabii, nude ojeni sürmeden önce bakım yapmak şart. Çünkü doğal tonlardaki ojeler, tırnaklarındaki kusurları göstermeye daha meyillidir.