Türk ve Fransız tatlılarının buluşma adresi

Lezzet Durağı'nın bugünkü adresi Ege'nin lavanta kokan şirin kasabası, Alaçatı'daki İmren. Alaçatı'nın kalbinin attığı yerde eşi benzeri olmayan bize özel lezzetleri, geleneksel Türk tatlıları ile Fransız ve dünya lezzetlerini bulabileceğiniz bir yer Alaçatı Tatlıcısı İmren. 1941 yılında başlayan tatlı ve helva üretimini geleneksel üretim tekniklerimizi koruyarak devam ettirmektedirler. En mükemmel tatlı ve helvaları müşterilerine sunan faaliyetlerine Alaçatı Tatlıcısı İmren, Alaçatı İmren Helva Tatlı Evi ve Sakızlım markaları ile devam ediyor. Pandemi dönemi ve normalleşme sürecinin başladığı bu günlerde (5 şubesinden 3'ünü Çeşme ve 2 Alaçatı) kapılarını açan İmren Pastanesi paket servisi ve mağazadan satış yapıyor.

FRANSIZ ŞEF İŞ BAŞINDA

Normalleşme sürecindeki alınan kararlar doğrultusunda diğer şubeleri ile birlikte faaliyetlerine başlayacak. Bu süreçte hijyen koşullarına ve dezenfektan çalışmalarına azami özen göstererek hiçbir maliyetten kaçınmadan insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyorlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Alaçatı'ya yerleşen Selanik Muhaciri Hasan Usta ile başlayan tatlı serüveni dededen toruna devam ediyor. Bu gün 4. kuşak Ekrem ve Eren Ölmezer kardeşler tarafından yönetiliyor. Genç dinamik başarılı eğitimli kardeşler aldıkları bu bayrağı daha yükseklere taşımak ulusal marka olmayı hedeflemektedir. Bu tarihi lezzetlerin tatların herkes tarafından tadılmasını istiyor. İmren, tatlı konusunda uzman ünlü Fransız şefi transfer ederek yoluna devam ediyor. Çeşmeliler, yıllarca İngiltere'de ve dünyanın birçok ülkesinde ünlü işletmelerde hizmet etmiş ve kraliyet ailesine pastalar yapmış şefin yaptığı kruvasanlar ve geleneksel Fransız tatlarıyla buluşacak. Ünlü Fransız Şef dünyaca ünlü Harrods, Ritz Hotel London, Le Cordon Bleu gibi mekanlarda çalışmış.

HİJYEN VE TECRÜBE

Gıda konusunda son dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Ödediğiniz paranızla sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz. Yazın en güzel şeyleri tatlı ve dondurmada gerçek malzemeler kullanılmıyor. Bunun için marka olmuş kurumlardan yana tercihinizi kullanmanız gerekir. İmren'de markanın adına yaraşır şekilde hiçbir maliyetten kaçınmadan en kaliteli malzemeler kullanılıyor. Bütün ürünlerinde yöresel tereyağı kullanılıyor ve bütün yumurtalar kendi çiftliklerinden tedarik ediliyor. Lezzet için söyleyecek söz bulamıyorum yılların bilgi birikimi tecrübeleri ile klasikleşmiş lezzetlerinin seçiminde zorlanacaksınız.

SAKIZSIZ ASLA OLMAZ

İmren'de ne yiyeceğini şaşırabilirsiniz. En meşhurundan başlayalım. Sakız denildi mi akla ilk gelen yer, sakızın anavatanıdır Alaçatı. Alaçatı ile özdeşleşen Sakızlı Muhallebi Alaçatı'yı ve bu tadı sevenler için mükemmel. Canınız hafif bir tatlı çektiğinde kendinizi ödüllendirmeniz için en akıllıca yollardan birisi. Kazandibi bir klasik. Hafif yanık, karamelize bir tatlı. Anadolu'dan, geleneklerimizden, köklerimizden gelen bize özgü eşsiz bir lezzet. Fırın Sütlaç, geleneksel Türk mutfağının en güzide tatlılarından. Günlük süt ve pirinç ile hazırlanarak fırında pişiriliyor. Pek çok kişinin ilk tercihi ve hatta en sevdiği tatlı. Aşkın bir rengi olabileceğini hiç düşünmezdim ama vardı işte; aşk ağzımdaki tatlı bir tattı. Muzlu bir puding, ananaslı krema, limonlu dondurma gibi bir şeydi. Dondurma belki de keşfedildiği günden beri tatlı dünyasının yıldızı. Bana göre mevsimsiz bu harika tatlıyı en her zaman en taze mamuller ile en doğru tarifleri bir araya getirerek bizlere sunuyorlar. Geleneksel tatlılardan baklava, 40 kat yufka ve her katına bol ceviz koyularak yapılıyor. Kadayıf En çok Balkanlar, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde tatlı olarak tüketilen bu toprakların bir tatlısı.

VEGAN BESLENENLER İÇİN

Geleneksel tarife uygun hazırlanan İrmik helvası size nostaljik bir yolculuk yaşatacak. Aşure, kökeni binlerce yıl geriye dayanan eşi benzeri olmayan bir tatlı. Temel olarak su, buğday, nohut, şeker, fasulye ve pirinç kullanılarak yapılıyor. Süslemesi için nar, ceviz içi, çam fıstığı, badem, susam ve tarçın gibi kuruyemiş, meyve ve baharatlar kullanılıyor. Aşure aynı zamanda hiçbir hayvansal ürün içermemesi itibariyle vegan bir tatlı. Sakızlı kurabiye bir sembol. Sonu mutlulukla bitecek bir tarif ararsanız en doğrusu kesinlikle lor kurabiyesi olacaktır. Portakal kabuğunun verdiği o muhteşem lezzet ve lor peynirinin kattığı o doku damaklarda bir bayram havası estirecek. Çikolata rüyası, yoğun çikolata lezzeti arayan misafirlere özel, tarifsiz bir lezzet. Kendinizi ödüllendirmek istediğinizde en kolay ve en zevkli çözüm Çikolata Rüyası.

KONAKLAMA VE KAHVALTI

Normalleşme sonrasında meşhur kahvaltısı ve birbirinden leziz kendimize has gurme lezzetleri ile Alaçatı'nın kalbinde yer alan Alaçatı İmren Han Cafe'de kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Diğer bir faaliyet alanı olan Alaçatı İmren Han Otel ve Konakları'nda Alaçatı'nın eşsiz ruhundan ve huzurlu ortamından ilham alınarak geleneksel Alaçatı mimarisi ile yapılmış otellerinde kusursuz konaklama deneyimini yaşayabilirsiniz. İyi, kaliteli ürünler tüketmenin, hoş bir ortamda sevdiklerinizle iyi vakit geçirmenin, mükemmel bir tatil ve eşsiz bir konaklama deneyimi yaşamak için adres İmren Han Otel'dir.



Son söz; Marka, üç bileşenin ürünüdür; mirası ve kalıcı gelenekleri, karakteristik davranış tarzı ve kültürü, gelişimin sürekliliğini sağlayan rüyasıdır. Marka, aynı zamanda örgütün kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak ama en az diğerleri kadar önemlisi, marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar. Bir tarihi geleneği kültürü temsil eden İmren, bölgemizin marka değeridir.

Sezer ALTAN