Baget çantalar trend yıldızı

90'ların trendlerinden biri olan baget çantaları hatırlarsınız. O dönemlerde özellikle Sex and the City dizisinde Carry Bradshaw'un sıklıkla kullandığı bu çantalar, şimdi yeniden trend listesine girdi. Markaların koleksiyonunda yer verdiği baget çantaları Bella Hadid, Kendall Jenner gibi modaya yön veren isimler kullanmaya başladı bile. Tabii durum böyle olunca baget çanta trendi resmileşti ve sokak stilinde de kendisine yer bulmayı başardı. Adını tıpkı bu çanta gibi kolun altına kıstırılarak taşınan meşhur Fransız baget ekmeğinden alan model, yıllar içinde onlarca farklı renk, desen ve materyale bürünerek kendisini yeniledi.