Çevreci çocuklardan geri dönüşüm sanatı

İstanbul Modern, çocukların çevre sorunlarına ve özellikle pandemi sürecinde artan plastik kullanımına yönelik farkındalık kazanması amacıyla "Geri Dönüşüm Dostları" projesini başlattı. Çocuklar, evlerdeki atık malzemelerle sanatçıların rehberliğinde kendi sanat yapıtlarını yaratacak. Müze, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tüm çocuklar "Geri Dönüşüm Dostları" projesi ile evlerindeki plastik başta olmak üzere birçok kullanılmayan nesneyle oyuncak karakterler tasarlamaya çağırıyor. Proje, çocukların çevre sorunlarına yönelik farkındalık kazanmasını amaçlıyor.

ARTAN PLASTİK KULLANIMI

Özellikle COVID-19 salgını nedeniyle artan plastik kullanımına dikkat çekerek başlayan "Geri Dönüşüm Dostları" projesi, Koray Ariş, Antonio Cosentino, İsmet Değirmenci, Nermin Er, Murat Germen, Mustafa Horasan, Çağrı Küçüksayraç, Başar Muluk, Ardan Özmenoğlu, Burcu Perçin, Seçkin Pirim, Ekin Saçlıoğlu ve İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü'nün rehberliğinde çocuklara evlerdeki atık malzemelerle kendi sanat yapıtlarını yaratma imkânı sağlıyor. Etkinliğe katılmak isteyen çocuklar pet şişe, kullanılmış pipet, kutu, karton, poşet, boş şampuan şişesi, sakız veya süt kutusu, yumurta kapları, tuvalet kâğıdı veya kâğıt havlu ruloları gibi evlerindeki atık malzemeleri kullanabiliyor. ÇOCUKLAR yarattığı sanat çalışmalarını #istanbulmodernevde ve #sanatasarıl etiketleriyle, @istanbulmodern'i ekleyerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Müzenin web sayfasına yüklenen sanat çalışmalarıyla çocukların doğa ve çevreye dair fakındalığı da sergileniyor. "Geri Dönüşüm Dostları" dâhil olmak üzere, müzenin üç farklı projesine katılan çocuklar dijital "Sanata Sarıl Katılım Belgesi"ni almaya hak kazanıyor.