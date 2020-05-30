Minik sinemacıların hayalleri gerçek oluyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı tarafından bu sene ilk defa çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen "Filmimin Hikâyesi" ve "Genç Objektif" yarışmalarına başvurular başladı. Festival kapsamında, her iki yarışmaya katılacak gençleri bilgilendirmek için TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında canlı yayında ikişer bölümden oluşan atölyeler gerçekleştirildi.



ONLINE EĞİTİCİ ATÖLYELER

Bu atölyelerin rehberliğinde 8-13 yaş arasındaki çocuklar, "Şehirler ve Hikâyeler" konusu başlığı altında, yaşadıkları şehirde geçen ve o şehre özel istedikleri hikâyeyi yazarak "Filmimin Hikayesi" yarışmasına veya yine aynı konu üzerine istedikleri bir fotoğrafı çekerek "Genç Objektif" Fotoğraf Yarışması'na katılabilecekler.



Yarışma kapsamında yazılacak hikâyeler arasından jüri üyeleri tarafından seçilecek 50 hikâye ve fotoğraf ise bir kitaba bası-lacak. Bu kitaplardan birer tane-si de kazananların okuduğu oku-lun kütüphanelerine hediye olarak gönderilecek.



YENİ BİR FIRSAT KAPISI

Kitaba basılan hikâyeler ve fotoğraflar arasından birinci seçilen gençler ise aileleriyle birlikte İstanbul'a gelip bir hafta İstanbul'da kalacak ve bu süre boyunca hem İstanbul'u gezip tanıyacak hem de yönetmenler eşliğinde Filmimin Hikâyesi Yarışması'nda birinci olan hikâyeyi filme çekip hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek. Her iki yarışmaya son başvuru tarihi 12 Temmuz 2020 olup, yarışmayla ilgili bilgi ve duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.