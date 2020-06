Fasulye Tanesi’nden doğan büyük lezzet

Korona virüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan restoranlar yasakların kalkması ile yeni dönemin hijyen, sağlık ve sosyal mesafe kurallarına uyarak açıldı. Bu sektörün sorunlarını iyi bilen biri olarak tekrar eski güzel günlere geri dönmek umuduyla hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyorum. Yemeğe engel değil mesafeler diyoruz. Biz de bu haftayı, lezzetleri ile efsane olan "Fasulye Tanesi"inde açalım istedik. Fasulye Tanesi de bütün hijyen ve sağlık koşullarına uyarak gerekli dezenfekte işlemlerini uygulayarak kapılarını açtı. Lezzetlerini özleyenlerle hasret giderdi.

ŞEHRİN EFSANESİ

Genelde restoran ve hizmet işletmeleri şehir merkezinde şehrin en işlek caddelerinde olur. Bütün bilinen doğruların aksine Fasulye Tanesi şehrin en ücra noktasında olmasına rağmen, şehrin her tarafından buraya müşteri getirerek lezzetleri ile şehir efsanesine dönmüştür. Fasulye Tanesi ile adeta Gültepe- Toros cazibe merkezi olmuştur. Kentlerin markalaşmasında gastronominin etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde bir şehre yalnızca yöresel bir damak tadına bakmak ya da bir restoranda yemek yemek için giden bir turist profili oluşmuştur. İnsanları yolunu bile bilmediği Gültepe- Toros'a getiren Fasulye Tanesi bu bölgenin gelişmesine, markalaşmasına büyük katkı sunmuştur. Bu başarının arkasında büyük bir disiplin, yılların birikimi, işini sevgi ile aşkla yapmak yatmaktadır. Bir de birinci sınıf ürünler kullanması ve ürünlerde hep aynı kalitede lezzetler sunmasıdır. Yani kalite ve lezzette standardizasyonu sağlamış olmasıdır. Fasulye Tanesi tescilli bir markadır. Marka, tüketici satın alma davranışlarını etkilemek konusunda en temel etkendir. Marka; kalite demektir. Markalaşmada standardizasyon çok önemlidir. Her zaman aynı kaliteyi yakalamak ve bunu bütün ürünlerinde yapmak markalaşmada en önemli unsurdur. Bu nedenledir ki yıllardır aynı lezzet, kalite ve de özgünlüğünü koruduğu için Fasulye Tanesi her zaman tercih edilen bir marka olmuştur. İzmir'in hatta Ege'nin en ücra köşelerinden müşterileri özel olarak lezzetlerini tatmaya gelmektedir. Enver Yılmaz.... 20 yıl Sağlık Meslek Lisesi'nde aşçı olarak görev yaptıktan sonra emekli olunca Gültepe-Toros'ta 3 masalık mütevazi salaş mekanını açmış. 2006 Ocak ayında açılmış Fasulye Tanesi. İlk açtığında kendisine hedef koyarak, "Ben buraya İzmir'in bütün ilçelerinden müşteri getireceğim" demiş. Fasulye Tanesi markası İzmirliler tarafından bilinsin istemiş. O gün bu hayaline gülenler, bugün gelinen noktayı görünce Enver beyin hayalinin, emeğinin, çabasının önünde saygı ile eğiliyorlar.

AİLECE USTALAR

Enver Yılmaz'ın eşi Rize Çayelili Hatice Yılmaz, Çayeli'ne gidince oradan fasulye getirip evde pişiriyormuş. Bu lezzeti herkes tatsın istemişler. İlk başlarda 3 yıl Hatice Hanım yapmış daha sonra eli oğulları Orhan ve Muhlis Yılmaz'a vermiş, kepçeyi onlar almış. Şimdi lezzeti ve kaliteyi koruyarak işin ustalığını başarıyla yapmaktalar. Fasulye Tanesi bir aile işletmesi, 3 masa olarak başlanan işletme bugün 6 masa olarak devam etmekte. Salaş bir mekan, kendinizi burada evinizde gibi hissediyorsunuz.

HELVELİ AROMA

Türk mutfağına 18. yüzyıldan sonra giren kuru fasulye her yörede ayrı bir yöntemle pişirilmektedir. Fasulye Tanesi'nde bilinen aksine fasulye helveli tarzda yapılmaktadır. Aroma çok önemli.

TRABZON TEREYAĞI İLE

Gelelim burayı özel yapan sebeplere... Kuru fasulye İspir'den geliyor ve tencerede suyu çekene kadar pişiriliyor. Sonuçta helvelenip, damakta mükemmel ötesi bir lezzet bırakan hale geliyor. Bunun yanında Trabzon tereyağı ile yapılmış pilav ve kavurması mükemmellik sınırlarını fazlasıyla zorluyor. Bu iki lezzete eşlik eden ortaya ikram edilen turşu ve salata ise tüm menüye ayrı bir bütünlük katıyor. Bitti mi sandınız hayır kapanışı fırında sütlaç ile yapıyorsunuz ki sormayın gitsin böyle özel bir aromayı daha önce hiç denememiştim. Bütün bu lezzetleri en orijinal ve doğal haliyle yiyerek kendinize ziyafet çekmek ve ödüllendirmek istiyorsanız adresiniz Fasulye Tanesi'dir

ÇEŞİT ÇEŞİT EKMEK

Ekmekleri bile özel olan mekanda ekşi maya, çavdar, kepekli, buğday kara fırın ekmek çeşitleri bulunuyor. Organik ürünlerden çay, turşu, fasulye ve Giresun fındığının satışı yapılıyor. Vali, belediye başkanları, milletvekilleri işadamları sanatçı ve futbolcuların adresi olan Fasulye Tanesi'nde bu lezzetleri çok uygun fiyatlara yiyebiliyorsunuz.

Sezer ALTAN