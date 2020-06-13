Globalde kullanılan Messenger Kids Türkiye pazarına da giriş yaptı. Facebook'un çocuklara özel mesajlaşma uygulaması artık hem Google Play Store hem de App Store üzerinden indirilebiliyor. İlk kez 2017 yılında faaliyete başlayan Messenger Kids, aslında Facebook'un çevrimiçi güvenlik, medya ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan Gençlik Danışmanları tarafından geliştirildi.

EBEVEYN KONTROLÜ

ARADAN geçen 3 yılın ardından ise uygulama ülkemiz kullanıcılarına da sunuldu. Facebook Messenger Kids özellikleri arasında tabii ki ebeveyn kontrolü ön planda. Uygulama yalnızca yakın arkadaşlar, aile bireyleri ve ebeveynlerin onayladığı kişilerle etkileşim kurulmasına izin veriyor. Ekstra olarak uygulamada reklamlar da bulunmuyor. Messenger Kids özellikleri arasında bir de Uyku Modu bulunuyor. Bu sayede ebeveynler çocuklarının uygulamaları hangi günlerde ve saat aralığında kullanabileceğini de belirleyebiliyor.

GÜVENLİ ORTAM

UYGULAMANIN esas amacı tabii ki çocukların interneti ve yeni medya uygulamalarını kullanırken, güvenli bir ortam oluşturulmasını sağlamak. Bu ortamdaki etkinliklerini izlemek ve olumsuz bir durumda doğru müdahalenin doğru zamanda yapılabilmesini sağlamak. Facebook ilerleyen dönemde Türkiye'deki ebeveynleri, çocukları ve eğitmenleri çevrimiçi güvenlik ve dijital okuryazarlık konusunda eğitmeye devam edecek.