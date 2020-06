Eğitim için bir ‘tık’ yeter

UDEMY

Türk girişimi olan Udemy'de pek çok farklı alanda online eğitim bulunuyor. Sanattan bilime kadar her alanda ufkunuzu açacak eğitimlerin birçoğu ücretsiz. Eğitim süreleri ise hem branşlara hem de içeriğe göre değişiyor. Her eğitim sonunda sertifika veriliyor. Udemy'de hem Türkçe hem de İngilizce eğitimlere ulaşmak mümkün. Dönemsel olarak bazı eğitimlerde kampanyalar oluyor ve fiyatlar hemen hemen yarıya düşüyor.



COURSERA.ORG

Diğer platformlar gibi Coursera'da da hem ücretli hem de ücretsiz dersler bulunuyor. Bu dersler ise hem kariyerinize hem de öğrencilik hayatınıza destek olacak nitelikte. Sitede matematikten yazılıma, psikolojiden kişisel gelişime kadar pek çok farklı alanda kurs almanız mümkün. Ancak ödevlere erişmek ve sertifika almak için ücret ödemeniz gerekiyor. Güzel yanı ise, her bir kurs özelinde burs başvurusu yapabilirsiniz.



EDX.ORG

Harvard Üniversitesi ve MIT başta olmak üzere dünya çapında bilinen pek çok önemli üniversiteden ve kurumdan online eğitim almanızı sağlayan bu platformda ücretli ve ücretsiz eğitimler bulunuyor. Fiyatlar dolar üzerinden olduğu için diğer online eğitim programlarına göre ücreti biraz daha pahalı. Ücretsiz bir online eğitimin ardından sertifika almak isterseniz cüzi bir miktar ücret ödemelisiniz. 31 farklı kategoride ve yüzlerce farklı başlıkta ders almak mümkün.



FUTURELEARN

8 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Futurelearn'de pek çok farklı konuda kurs bulunuyor. Kurslardan bazıları ücretli bazıları ise ücretsiz. Platform, oldukça saygın pek çok üniversitenin katkısıyla ücretsiz online eğitim hizmeti sunuyor. Sertifikalar ise kurslara göre değişiklik gösteriyor. Bazıları ücretli olabildiği gibi bazıları ücretsiz olabiliyor. Öte yandan platform yakın zamanda uzmanlar tarafından çekilmiş olan bir corona virüsü eğitim videosu yayınlayacak.



UDACİTY.ORG

Daha çok yazılım alanında eğitim veren bu platformda özellikle kariyerinizi desteklemek için pek çok içerik bulunuyor. Kursların genellikle ücretli olduğu bu platformda aldığınız ücretli eğitimlerin ardından size verilen sertifika ise global düzeyde. Ancak kariyer odaklı kurslarda ücretsiz olan ve sertifika sunan kurslar da mevcut.



CURİOUS.COM

Neredeyse her konuda 25 binden fazla dersin olduğu bu platformun sistemi diğerlerinden biraz daha farklı. Platform her gün seçeceğiniz konuda size 5, 15 veya 30 dakikalık içerikler gönderiyor. Tabii ki bu, fazla zaman harcamadan bilgi edinmenizi sağlıyor.



ALİSON.COM

Alison.com'da da diğer platformlar gibi birçok eğitim ücretsiz ve sertifikalı. Derslerden kişisel gelişime, hobiden kariyere kadar pek çok alanda kurs alabilirsiniz. Hatta Alison.com'da son olarak corona virüsü ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir "Corona virüsü eğitimi" bile yayımlandı.



MASTERCLASS

Bu platformda ise genellikle sanat dallarında sanatçılar tarafından dersler veriliyor. Müzik, resim, drama gibi alanlarda uzman kişiler tarafından verilen online eğitim hizmetleri ücretli. Ancak alınacak eğitimin ve sertifikanın çok prestijli olduğunu söylemekte yarar var. Çünkü eğitmenler; Martin Scorsese, Natalie Portman, Dan Brown ve Timbarland gibi uzman isimler...



IST. ISLETME ENSTİTÜSÜ

Bir milyondan fazla kullanıcısı bulunan bu online eğitim platformu farklı alanlarda eğitimler yer alıyor. Eğitimlerin bazıları ücretli bazıları ise ücretsiz. Platform sizi online eğitimin ardından sınava tabii tutuyor. Eğer sınavda başarılı olursanız sertifika alıyorsunuz. Serfikanın PDF'i ücretsiz ancak resmi bir belge için cüzi bir miktar ödemeniz gerekiyor.



BİLGEİS.NET

ODTÜ destekli bu platformda ise yazılım ve teknoloji alanında kurslar bulmanız mümkün. Kursların birçoğu ücretsiz, aldığınız sertifika ise ODTÜ onaylı.