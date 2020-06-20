Hafta sonu kaçamağında orman mı deniz mi?

HİTİT KABARTMASI KAMP ALANI, KEMALPAŞA

Kabartma, Kemalpaşa-Torbalı yolu üzerinde bulunan Karabel geçidi başlangıcında Torbalı yönünde yolun sağ tarafında kalmaktadır. Kayalık, Ege Bölgesinin en eski tarihi yapıtlarından birisidir. Kaya etrafında kampa uygun yer bulunmasa da patika yoldan biraz ilerleyerek manzarası güzel birçok kamp alanı mevcut. Bölgeye ulaşmadan son olarak Kemalpaşa'da tüm ihtiyaçlarınızı gidermeniz gerekiyor.



ÇANAK KOYU KAMP ALANI, FOÇA

Foça Merkeze yakın hafta sonu hem deniz hem de kamp kaçamağı yapmak isteyenlere oldukça uygun bir yer. Ulaşımı kolay ve toplu taşıma ile rahatlıkla ulaşılabilir. Gıda, su, elektrik gibi ihtiyaçlarınızı bölgedeki işletmelerden karşılayabilirsiniz. Gün batımını kaçırmayın, nefes kesen bir manzara ile karşılaşacaksınız.



SU UÇURAN ŞELALELERİ KAMP ALANI, ALİAĞA

Şehir kalabalığından ve stresinden uzak, orman kampı için görülecekler listenize Su Uçuran Şelalesi ya da diğer adıyla Türkmen Şelalesi'ni ekleyebilirsiniz. Manisa merkezden şelalenin çok yakını olan Türkmen Mahallesi'ne kadar (35 km) ulaşım sağlayabilirsiniz. Şelale yakınlarında market vs yok. Kamp için düzlük alan şelalenin üst kısmında mevcut. Mevsimine göre sivrisinek olabilir.



DEREKÖY KAMP ALANI, KEMALPAŞA

Kemalpaşa-Torbalı yolu üzerinde Karabel Mesire Alanı'na 4 km mesafededir. Mahmut dağının esintisini görebileceğiniz kamp alanında sadece wc ve su imkanı bulunmaktadır. Dereköy kaya tırmanış duvarları bölgesine yakın mesafede olduğundan tercih sebebidir. En yakın market yakındaki köy merkezindedir.



KAYNAKLAR KAMP ALANI, BUCA

Doğayla iç içe huzurlu bir kamp yapmak isteyenler için vazgeçilmez uğrak noktalarından olacaktır. Sadece yılın belli zamanlarında dağ tırmanışı için sporcuların uğrak noktası olsa da onun dışında köy merkezine yakınlığı ve kamp alanının ücretsiz olmasıyla da yılın her zamanı ziyaretçilerine açık.



SAZLICA PLAJ KAMP ALANI, YENİ FOÇA

Eski Foça ve Yeni Foça arasında bulunan Sazlıca Plajı, ziyaretçilerine karavan kampı, çadır kampı ve günübirlik piknik imkanı sunuyor. Berrak bir denize sahip olan bu plajda denizin tadını çıkartırken, diğer yandan da yeşilliğin tadına varabilirsiniz. Kendi yiyeceklerinizi getirebiliyorsunuz. Dilerseniz de restoranda da, Ege'nin güzel lezzetlerini deneyebilirsiniz.



KESTEL BARAJI KAMP ALANI, BERGAMA

İzmir, Bergama'daki Kestel Çayı üzerinde sulama amacıyla inşa edilen barajın birçok noktasında kamp atılabilir. Manzarayı nereden daha iyi seyredebileceğinizi düşünürseniz oraya çadırınızı kurabilirsiniz. Elektrik, su ve gıda gibi ihtiyaçlarınızı önceden temin etmeniz çok daha iyi olacaktır.



PIRLANTA PLAJI, ÇEŞME

Hafta sonu kaçamakları için oldukça uygun bir mekan. Plaj yakınındaki ağaçlık alanlara çadır kurulabilir. Çeşme otogardan toplu taşıma ile ulaşımı oldukça kolay. Plajda bakımlı ücretli duşlar bulunuyor.

Melih DEMİRTAŞ