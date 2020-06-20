Xx large gözlükler

2020 yılında gözlükler neredeyse tüm yüzünüzü kapatacak ebatlara bürünecek. Moda haftalarında ve ünlü isimlerde gördüğümüz bu trendle 2020'nin özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sıklıkla rastlayacağız. Büyük yuvarlak ve kare güneş gözlükleri sizin için sıradan ve sıkıcıysa, 2020'nin oversize güneş gözlüklerine bir şans verebilirsiniz. Christian Dior'un farklı renk seçeneklerindeki kalın ve plastik çerçeveli beşgen gözlüğü keskin hatlara sahipken, Ralph Russo tasarımı kısmen daha yuvarlak hatlara sahip.