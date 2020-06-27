Dijital sohbette yeni dönem

Popüler mesajlaşma uygulaması whatsapp yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp yeni özelliği ile GIF yani animasyon formatında çıkartmalar destekleyecek. Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren ve sadece resim formatında olan çıkartmalar GIF desteğine kavuşacak. Beta sürümüne ortaya çıkan özelliğin önümüzdeki günlerde hem iOS hem da Android sürümüne gelmesi bekleniyor. Özellikle korona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre etmeye hazırlandığı tek özellik bu değil. İşte WhatsApp'a önümüzdeki dönemde gelecek yeni özellikler...

ÇOKLU CİHAZ DÖNEMİ

Whatsapp bir süredir çoklu cihaz desteği özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından, adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek. UZUN süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor. Beta sürümünde yer alan bilgilere bakılırsa WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. EXPİRİNG Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak adlandırılan özellik kapsamında kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek. Beta sürümünde yer alan bilgiye göre kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında bir seçim yapma imkanına sahip olacak.

MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ

HEM iOS hem de Android için geliştirilen yeni WhatsApp sürümünde ortaya çıkan bir başka özellik ise mesaj arama özelliğini geliştirecek. Yeni WhatsApp özelliği ile birlikte kullanıcılar, zaman aralığına göre mesaj arama işlemi yapabilecek. Yeni depolama özelliği ile birlikte kaydedilmiş medya dosyalarının telefonda toplam ne kadar yer kapladığını kontrol edebilecek. WHATSAPP'IN depolanan mesajları silme konusunda da bir geliştirme üzerinde çalıştığı biliniyor. henüz test geliştirme aşamasında olan bu özelliği detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor