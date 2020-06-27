  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Monet çevrimiçi

Monet çevrimiçi

Müzesi (), geçmiş sergilerinden zengin içerikleri kapsamlı seçkilerle dijital kanallarında paylaşıma açmaya devam ediyor. Müzenin kuruluşunun 10. yılında, 9 Ekim 2012-6 Ocak 2013 arasında gerçekleştirilen Monet’nin Monet’den Başyapıtlar sergisi çevrimiçine taşındı.

Monet çevrimiçi
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Empresyonizm akımına adını veren Claude Monet'nin eserlerinin yer aldığı sergi, sanatçının dünyadaki en büyük koleksiyonuna sahip olan Musee Marmottan Monet'yle (Paris) işbirliğiyle açılmıştı. Bu koleksiyondan, çiçek ve doğa temalı tabloların ağırlıkta olduğu bir seçki sunan sergi, sanatçının olgunluk döneminin ana teması Giverny Bahçesi'ne yoğunlaşmıştı. Digital SSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan ve SSM web sitesi, sosyal medya hesapları ile YouTube kanalından erişilebilen Monet'nin Bahçesi- Musee Marmottan Monet'den Başyapıtlar çevrimiçi sergisi ise, bu seçkiden örneklerle, sanat tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Monet'nin üretimine ayrıntılı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNLAR
Monet'nin Bahçesi- Musee Marmottan Monet'den Başyapıtlar sergisi için hazırlanan, çocuklara yönelik oyunlar da çevrimiçi erişime açıldı. Çocuklara Monet ve Empresyonizm akımı hakkında bilgi vermeyi amaçlayan çizim alıştırmaları ve yine sanatçının eserlerinden ilhamla hazırlanan boyama alıştımalarına SSM web sitesinden ulaşılabilir.

ESKİ SERGİLER GÖRÜLEBİLİR
Sakıp Sabancı Müzesi, hafızalara kazınan sergilerini günümüz bakış açısıyla tekrar çevrimiçine taşımaya başlamış; ilk olarak Picasso İstanbul'da sergisini ziyarete açmış, İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali ile çevrimiçi sergiler serisine devam etmişti. Her iki sergiye de halen SSM'nin web sitesinden ve YouTube kanalından erişilebilir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Monet çevrimiçi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA