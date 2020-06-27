Monet çevrimiçi

Empresyonizm akımına adını veren Claude Monet'nin eserlerinin yer aldığı sergi, sanatçının dünyadaki en büyük koleksiyonuna sahip olan Musee Marmottan Monet'yle (Paris) işbirliğiyle açılmıştı. Bu koleksiyondan, çiçek ve doğa temalı tabloların ağırlıkta olduğu bir seçki sunan sergi, sanatçının olgunluk döneminin ana teması Giverny Bahçesi'ne yoğunlaşmıştı. Digital SSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan ve SSM web sitesi, sosyal medya hesapları ile YouTube kanalından erişilebilen Monet'nin Bahçesi- Musee Marmottan Monet'den Başyapıtlar çevrimiçi sergisi ise, bu seçkiden örneklerle, sanat tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Monet'nin üretimine ayrıntılı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNLAR

Monet'nin Bahçesi- Musee Marmottan Monet'den Başyapıtlar sergisi için hazırlanan, çocuklara yönelik oyunlar da çevrimiçi erişime açıldı. Çocuklara Monet ve Empresyonizm akımı hakkında bilgi vermeyi amaçlayan çizim alıştırmaları ve yine sanatçının eserlerinden ilhamla hazırlanan boyama alıştımalarına SSM web sitesinden ulaşılabilir.

ESKİ SERGİLER GÖRÜLEBİLİR

Sakıp Sabancı Müzesi, hafızalara kazınan sergilerini günümüz bakış açısıyla tekrar çevrimiçine taşımaya başlamış; ilk olarak Picasso İstanbul'da sergisini ziyarete açmış, İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali ile çevrimiçi sergiler serisine devam etmişti. Her iki sergiye de halen SSM'nin web sitesinden ve YouTube kanalından erişilebilir.