O büyük aşklar nasıl başladı?

BURAK ÖZÇİVİT & FAHRİYE EVCEN

ÇALIKUŞU dizisinin çekimlerinde tanışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, aralarındaki mükemmel uyuma kayıtsız kalamadı. Yalnızca onlar değil yapımcılar da kayıtsız kalamadı ve çifte yeni bir işte yine beraber rol alma fırsatı sundular. 2017 yılında ilişkilerini resmiyete döken çift, şimdilerde oğulları Karan ile mutlu bir aile tablosu çiziyorlar.





DAVID BECKHAM & VICTORIA BECKHAM

DAVID, o dönem çok hit olan Spice Girs grubunun bir klibini izliyordu. İlk kez orada fark etti Victoria'yı. Ondan o kadar çok etkilendi ki, büyük bir araştırma sonucu ortak bir arkadaşlarını buldu. Onun sayesinde tanıştılar. Hatta Victoria, David'in maçını izlemeye bile gitti. David, o kadar heyecanlanmıştı ki; ondan telefon numarasını istemeyi unuttu! Bunu fark eden Victoria, bir süre sonra David'in bir başka maçını daha izlemeye gitti. Bu defa David, hem onun telefon numarasını hem de kalbini almayı başardı. Şimdilerde imrenilesi aşklarını kocaman bir aileye çevirmeyi başardılar.



ARZUM ONAN & MEHMET ASLANTUĞ

1994 yılında Mehmet Aslantuğ'un Arzum Onan'a yaptığı iş teklifiyle başlamış her şey... Arzum Onan teklifi kabul ettikten sonra ertesi gün buluşan çift, tanıştıktan iki gün sonra pikniğe gitmiş. Piknikten dönerken Mehmet Aslantuğ hislerini gizleyememiş ve arabada içini dökmüş. Ardından evlilik teklif etmiş ve cevabını beklemeye başlamış. Arzum Onan, henüz 22 yaşında olduğundan evlenme teklifi edildiğini anlayamamış. O günlerden günümüze kadar saadet dolu günler geçiren çiftin şimdilerde boyları kadar oğlu var.



KIVANÇ TATLITUĞ & BAŞAK DİZER

Kıvanç Tatlıtuğ, aşkla baktığı eşi Başak Dizer ile nasıl mı tanıştı? Aşk-ı Memnu'nun sonunda Behlül derbeder olsa da Kıvanç aşkta kazandı. Çünkü Başak ile Kıvanç Aşk-ı Memnu'nun setinde tanıştı. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un dizide danışmanlığını yapıyordu. Aralarında başlayan ve iki yıl süren ilişki sonucunda Şubat 2016'da Paris'te evlendiler.



BUSE VAROL & ALİŞAN

Uzun süredir birlikte olan çiftin tanışmasına Dostlar Mahallesi isimli dizide oynamaları vesile olmuş. Alişan, oyuncuların tanışma toplantısında Buse'yi görünce çok beğenmiş. Buse'nin tesadüfen Alişan'ın Teşvikiye'deki kafesine gitmesiyle Alişan'ın babası Buse'yi görmüş, çok beğenmiş. Babası beğenisini oğluna söyleyince Alişan da bunun üzerine Buse'ye Instagram'dan DM atmış ve numarasını istemiş. Böyle tanışan çift şimdilerde oğullarını büyütüyorlar.



LUCIANA BARROSO & MATT DAMON

2003 yılıydı. Matt Damon, 'Stuck On You' adlı filmi için Miami'deydi. Luciana Barroso ise o dönemde bir barda çalışıyordu. Matt ve arkadaşları film arasında biraz stres atmak için bara gittiler. Matt içeri girer girmez Luciana ile göz göze geldi. İlk görüşte ona aşık olmuştu. Luciana da ona tabii ki. Üstelik Matt o bara, arkadaşlarının ısrarlarını kıramadığı için gitmişti. Barda başlayan bu aşk, 2 yıl boyunca büyüyerek devam etti. Çift 2005 yılında ise nikah masasına oturdu. Halen birbirlerini çok seviyorlar ve masal gibi aşklarıyla tüm dünyayı büyülüyorlar



JESSICA BİEL & JUSTIN TIMBERLAKE

Justin, Cameron Diaz ile ilişkisini yeni noktalamışken özgürce partilemeyi kafasına koymuştu. Bir arkadaşının partisine büyük bir hevesle giderken aklında muhtemelen aşık olmak gibi bir plan yoktu. Hayat, o partide Justin'in karşısına güzel Jessica'yı çıkardı. Justin ona öylesine vuruldu ki, onu etkileyebilmek için çok ama çok uğraşmak zorunda kaldı. Justin uzun uğraşlar sonucunda biraraya geldi ve aşklarını 2012 yılında evliliğe dönüştürdüler. Bu evliliğin hediyesi olarak Silas Randall aralarına katıldı.



PINAR ALTUĞ & YAĞMUR ATACAN

Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti hiçbir söze kulak asmadı ve bugünlere birlikte yürüdüler. Tanışma hikayeleri ise şöyle... Yıllar önce ikili 'İlk Aşkım' isimli dizide oynarken Yağmur Atacan Pınar Altuğ'un üvey oğlunu canlandırıyordu. Pınar Altuğ'a aşık olan Atacan, bir gün Altuğ'un soyunma odasına 'Merhaba' diyerek çat diye girmiş ve birdenbire öpmüş. Başlayış o başlayış... 2008 yılından bu yana ilişkilerinde değişen tek şey kızlarının onları anne ve baba yapmış olması...