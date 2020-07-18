Eğlencenin lezzetle buluşma noktası

İnsanların hayatında olduğu gibi şirketlerin hayatında da önemli dönüm noktaları vardır. Bir tarihin adı olan ve bir misyonu temsil eden Cahide, büyük emeklerle büyütülmüş bu tarihi mirası ayağa kaldırıp markayı zirveye taşıdı.

Bu tarihi mekan şimdi Alaçatı eğlence sektörüne yön veriyor.

Şehmus Şerbetci ve İzzet Çapa ortaklığında bu yaz ikinci sezonuna merhaba diyen Cahide Alaçatı, bu sezon pandemi kurallarına göre yeniden dizayn edildi. Hem misafirlerin, hem de çalışanların sağlığı açısından gerekli tüm önlemlerin alındığı Cahide Alaçatı, risksiz ve sağlıklı bir eğlence sunuyor. Sonrası bildiğiniz Cahide... Bu haftaki lezzet durağımız 2004'ten bu yana "Cahide" adıyla faaliyet gösteren ve İstanbul dışında ilk kez geçen yıl Alaçatı'da kapılarını açan ünlü mekan. Birçok ünlü sanatçının sahne aldığı mekan, eğlence sektörünün marka mekanı.

İstanbul gecelerine damgasını vuran Cahide olağanüstü lezzetleri, muhteşem şovları ve büyüleyici ambiyansıyla Alaçatı gecelerini de yönlendiriyor.

Alaçatı'da eğlencenin bir numaralı adresi bu sezon da Cahide olacak gibi görünüyor.



GİRİŞİ BİLE MASALSI

Ana kapıdan girip o cıvıl cıvıl kelebekli yoldan yürüdükten sonra, mekana özel olarak yapılan dezenfektan makinesinden geçiyorsunuz.

Bu makine ateşinizi ölçüyor. Maske uyarısında bulunuyor. Sizi baştan aşağıya dezenfekte ediyor. Dezenfekte olarak içeri girip oturduğunuz masalarda sizi özel bir kutu karşılıyor.

El değmeden hazırlanan kutularda yer alan malzemelerle kendi servisinizi kendiniz açıyor ve son derece sağlıklı bir şekilde gönül rahatlığıyla gecenin startını verebiliyorsunuz.

Türkiye'de "eğlence sektörü" denilince akla gelen ilk isim olan İzzet Çapa, bu sektöre birçok marka kazandırmış, bu sektörün yenilikçi lider ismidir. Bazıları hayatında lider doğar hep yeniliğin ve hayallerinin peşinden koşar... İzzet Çapa da hayatta hep üretmeye ve başarıya odaklanmış birisi. Çalışmak hayatının tutkusu. Eğlence sektöründe hep yeniliğin hep daha iyinin peşinden koşmuş.

Lider olmak için yenilikçi ve gelişime odaklı olmak gerekir.

Marka olmak öncelikle firma ve kurum olarak marka olmaktır. Markalar değer yaklaşım ve sistemlerinizin kısacası "sizin" bir görüntünüz olacaktır. İzzet Çapa da Türkiye'de bir numara eğlence sektöründe ilk akla gelen markadır. On parmağında on marifet vardır.



ALAÇATI'DA ŞOV BAŞLADI

Dünyanın en büyük şovlarında özellikle Cirque du Soleil'de kullanılan ghost perde ve mapping teknolojisi Cahide Alaçatı'da kullanıldı.

Cahide Show'larıyla birleşen teknoloji sahnede yepyeni ve etkileyici bir deneyim yaşatıyor. Ghost perde üstünde özel çekilen görsel şovlar, geri led ekranların beraberliği ile dünya standartlarında bir görsel şova dönüşüyor. Girişte yerde uçan kelebek görsellerine basarak içeri giriyorsunuz. Mekandaki dev ağaçların üstüne kimi zaman koşan bir zürafa görebilirsiniz kimi zaman ise renk renk kelebekler.





Dünyanın en büyük şovlarında kullanılan ghost perde ve mapping teknolojisi Cahide Alaçatı'da kullanıldı.



KUTLAMALAR BİR BAŞKA

Cahide Alaçatı aynı zamanda bekarlığa veda, evlilik yıl dönümü ve doğum günü gibi özel günlerinde vazgeçilmez kutlama mekanı olma özelliğini de sürdürüyor. Hatta doğum günü kutlamalarında pasta masanıza şov ekibi tarafından getirilirken dev perdede hazırlanan video ile yeni yaşınızı kutluyorsunuz.

Kına gecesi ve bekarlığa veda kutlamasını ise özel sürpriz şov ile sahnede arkadaşları ile kutluyor gelin adayları. Dev show kadrosu ve göz kamaştıran şovlarıyla klasikleşen mekanda lezzetleri de geri plana atmak imkansız.



BU YAZIN MENÜSÜ

Özellikle bu yaz menüye eklenenlerden "Babamın Rakı Mezesi, Ananas Yatağında Çıtır Karides, Midyeli Pilav, Köz Patlıcanlı Ravyoli ve Egzotik Sütlaç" çok iddialı ve mutlaka denenmeli. Erhan İldeş şefin yarattığı lezzetler masanıza fix menü olarak geliyor. Cahide'de eğlence mekanlarında rastlayamayacağınız, adına ve markasına yakışır efsane lezzetler sunuluyor. Her gece sabit fiyata olan fix menüsünde harika lezzetlerle geceye başlıyorsunuz. Soğuk mezelerde humus, Cahide'nin vazgeçilmezi isli yoğurtlu nohut mantısı, özel baharatlandırılmış nohut dört tane özel domates sosunda yapılıp Ege otları ile karıştırılıyor. Mutlaka tatmanızı tavsiye ederim. Ara sıcaklarda, kokoreçli börek, kabak çiçeği paçanga, ana yemekte levrek ızgara, nohutlu ıspanak köfte, fırın sebzeli bademli barbekü, tavuk pirzola, tatlıda kadayıfa sarılı muhallebi ve profiterol... Bu yıl Alakart menüde İskender Kebap salatası, domates carpaccio, ara sıcaklarda, karides köfte Asya usulü, çıtır karides ve yaprak ciğer var. Makarna ve risotto çeşitlerinin en özelini burada yiyebilirsiniz. Çılgın lezzetler ana yemekler, Brezilya şiş, sütlü ıspanak, patates cips, levrek baklava, fırın sebze, volkanik taşta et ise tatmanız gereken diğer lezzetler.

Son söz; Cahide, adına markasına yakışır şekilde misafirlerinin sağlığını düşünerek bütün tedbirleri en üst düzeyde almış. Cahide eğlence sektöründe markadır, bu yaz da Alaçatı'ya damgasını vuracaktır. İzzet Çapa ve Şehmus Şerbetci ortaklığında adına markasına yakışır başarılara imza atacaktır. Böyle bir mekanın ilk kez İstanbul dışında Alaçatı'da açılması Alaçatı için büyük kazançtır.