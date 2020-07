“Alkışların yerini hiçbir şey tutmuyor”

İzmirli solist Ceren Akın'ı ilk kez Beyaz Show'da tandı Türkiye... Oysaki müzik, Ceren'in yaşamına henüz mini mini bir ilkokul öğrencisi iken girdi. Liseyi Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyup, lise dönemi boyunca piyano ve keman enstrümanlarını çalıp konser etkinliklerinde bulundu. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları ve Şan Bölümü'nü okuyan Akın, tam anlamıyla okuduğu bölümü hayatına yansıttı. Hem oyuncu hem şarkıcı kimliğiyle eğitim hayatında da sahnelerde oldu. Özellikle tiyatroya olan sevgisi oyunculuğa olan ilgisini artırdı, bu alandaki çalışmalarına büyük bir heyecanla devam etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2015 yılında İstanbul'a yerleşip, birçok mekanda sahne aldı ve sonrasında Beyaz Show Orkestrası'nın da solisti oldu. Aynı zamanda söz yazarlığı yapan Akın, 2017 yılında çıkış yapan "Zamanında" adlı parçanın sözlerini yazdı ve bu alandaki çalışmalarına devam etti. Bu sene YouTube kanalını açıp, birçok sevilen şarkıyı yeniden yorumlayan Akın, şimdilerde sözlerinin kendisine, düzenleme ve müziğinin Çağrı Telkıvıran'a ait 'Sevmekten Korkma' tekli çalışmasının heyecanını

yaşıyor.



RUHUN YANSITIYOR

"Hiç Korkma" şarkısının sözleri yazarın kendi ruhunu ve görüşünü yansıtıyor. Sanatçı anı yaşamanın önemi ve sevginin her koşulda korkulmaması gereken en büyük güç olduğunu vurgulanmak istediğini belirterek, "Şarkı alternatif müzik kategorisinde yer alsa da Türk ezgileriyle de süslendi. Sound olarak güçlü bir altyapıya sahip olan şarkıda, birçok kişinin ruhuna iyi gelmeyi hedefledik. İnsanları keyiflendirmeyi amaçlayan bir şarkı yapmak istedik. Karantina döneminde olduğumuz için, arkadaşlarımızla birlikte evlerimizde hiçbir profesyonel yardım almadan keyifli bir klip hazırladık. Bundan sonra da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

KENDİ KANALINI AÇTI

Ceren Akın, korona virüs günlerinde önemli bir projeye de imza attı. Orkestra arkadaşlarını da projeye dahil ederek "Ceren Akın YouTube" kanalını açan sanatçı, "Studio Daire" konseptiyle de şarkılarını paylaşmaya başladı. Virüs nedeniyle sahnelerin durmasından sonra uzun zamandır aklında olan ama bir türlü o fırsatı yaratamadığı Youtube mecrasını hayata geçirdiğini ifade eden Akın şöyle konuştu: "Arkadaşlarımla da konuştum, onlar da destek verince 'Ceren Akın youtube' kanalını açtım. Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu günlerde bir nebze kafalar dağılsın, bu kadar acı ve kederin içinde birkaç dakikalığına da olsa ferahlık olsun diye düşündük. Nasıl yaparız, 'Hadi bir yerde buluşalım, kayıt alalım' şansı yok, bu durumu nasıl aşarız diye biraz kafa yorduk. Ama hepsi birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımda destek verince 3 hafta önce işe koyulduk. Evet, her şeyi kendi evlerimizde yapıyoruz, herkes kendi imkanlarıyla kayıt alıyor. Sonra o tek tek olan kayıtları kurguyla birleştiriyoruz. Bu süreçte herkesin emeği hem farklı hem de çok fazla. Şarkıların alt yapı ve düzenlemelerini, Bass gitar kayıtlarını Toygar Ersoy yapıyor. Video düzenlemesi ve sosyal medya tarafıyla Aslıhan Dağ ilgileniyor. Logo tasarımımız da Berk Başyurt a ait. Davulda Doğaç Titiz, Gitarda Tuğrul Metin, Klasik gitarda Doğukan Aydın, Saksafon ve Klarnette Coşkun Ekşi ve Doruk Bora, Kahonda Can Kaya, Klavyede Ömür Ersoy ile beraberiz bu yolda. En büyük alkışı da onlar hak ediyor."



GÜZEL GÜNLER YAKINDA

"Ne kadar zor olsa da bizi uğraştırsa da şu anda 'Studio Daire' ile gene müzik yapıyor ve şarkılarımı söylüyorum" diyen Akın, "Ruhum bir şekilde doyuyor ama alkışlar eksik ve insan arıyor. En çok alkışları özlüyorum. Gelen beğeniler, mesajlarla o eksikliği doldurmaya çalışıyorum. Normalde Cuma ve Pazar günleri yayınlıyoruz videoları, ancak bazen o günleri beklemeye dayanamadığımız da oluyor ve hafta içi de paylaşım yapıyoruz. Daha bebek olduğunu düşünüyorum, bir ay bile olmadı. 1970'lerden bugüne sevdiğim, sevdiğimiz şarkıları söylüyorum. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Kanal bu süreçte kendim adına en keyif aldığım iş, aynı zamanda beni güzel günlerin yakın zamanda geleceğine adapte edip, güç de veriyor. Bir de bunun dinleyenler tarafından beğenilip takdir edilmesi ve emeklerimizin boşa gitmediğini bilmek de çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.



EVLERE KONUK OLUYOR

Herkesin sağlığına dikkat etmesini isteyen Akın, "Salgını en az can kaybıyla en kısa sürede atlatmayı temenni ediyorum. Bu süre içinde kurallara uyarak kedimizi korumamız gerekiyor. İnşallah çok yakında özgürlüğümüze kaldığımız yerden ve daha kıymet bilerek, bilinçli bir şekilde devam ederiz. Karantina da, salgın da bitecek ama biz her zaman 'Studio Daire' ile evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Bu serüvene katılmak isteyenler 'Ceren Akın YouTube' kanalına abone olabilir" dedi.