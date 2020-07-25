Artık fotograf çekilmek için makyaj yapmanıza gerek yok

Doğru şekilde yapılırsa makyaj yapmak oldukça eğlenceli olabilir. Bununla birlikte, cilt tonunuza en iyi uyan doğru ürünleri ve doğru miktarda makyajı yapmak oldukça zor olabilir. Akıllı telefonunuzun da yardımıyla kendi makyaj sanatçınız ve kuaförünüz olabilirsiniz. Genel olarak makyaj ve güzellik alanında uzmanlık kazanma konusunda uzman ya da yeni başlamış olsanız bile, bu Android güzellik uygulamalarıyla her zaman yeni bir şeyler öğrenme alanı var. İşte Android akıllı telefonunuz için en iyi güzellik ipucu uygulamaları.



L'OREAL MAKYAJ GENİUS

Diğer makyaj ve güzellik uygulamalarından farklı olarak, L'oreal by Makeup Genius hızlı bir selfie çekip anında bir makyaj için görüntüyü yüklemenizi sağlar. Makeup Genius'un L'oreal tarafından çalışması, akıllı telefonunuzun ön kamerasının yardımı ile bir video kamera gibi çalışır. Uygulama, ruj, göz farı, fondöten, allık ve astara mükemmel bir dokunuş sağlamak için yüzün 64 noktasını taradığı için son derece akıllıdır.



MODİFACE MAKYAJI

ModiFace Android akıllı telefon kullanıcıları için en iyi güzellik uygulamalarından biri olarak kabul edilebilir. Android kullanıcılarının yanı sıra, iPhone'un yanı sıra Windows kullanıcıları da bu mükemmel güzellik uygulamasından yararlanabilir. Son teknolojiye sahip makyaj simülasyonları, kozmetik renkler ve çekici makyaj efektleri vardır. Kullanıcılar birkaç saniye içinde birkaç kozmetik tonu ve rengi deneyebilirler. Makeover ek olarak, kullanıcılar 40'tan fazla ünlü saç modelleri deneyebilirsiniz. Ayrıca küpeler, mücevherler, güneş gözlükleri ve daha pek çok cazip aksesuar da ekleyebilirsiniz.



GLAM APP

Bu güzellik uygulaması ünlü bir makyaj sanatçısı ve ünlü kuaför Joey Maalouf ve blog yazarı / oyuncu Cara Santana tarafından geliştirilmiştir. Bu güzellik uygulamasının en iyi özelliği, akıllı telefonunuzdaki saç, makyaj ve tırnak hizmetleri hakkında uzman tavsiyesi sunan serbest sanatçılar ve stilistlerden oluşan bir ürün yelpazesiyle çalışmasıdır.



YÜZ MASAJI

Bu uygulama aynı zamanda metin talimatlarının yanı sıra ayrıntılı ses ile birlikte gelir. Ön kamera yardımı ile yüzünüzü yüzde 100 hassasiyetle haritalayacaktır. Bu uygulamanın yardımıyla, ince çizgilerle savaşmak, cilt metabolik aktivitesini uyarmak ve yüzün kas tonusunu geri kazandırmak için etkili masaj hareketlerini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda yüz hatlarını kaldırma ve cildin doğal güzelliğini yeniden kazanmada size yardımcı olabilir. Uygulamaya, etkili ve doğal güzelliğin bir bolluk yanı sıra istenen parlak cilt elde etmek için yardımcı olabilecek cilt bakımı ipuçlarına sahiptir.



CEBİMDEKİ GÜZEL

Heyecan verici bir isim olduğu için, bu güzellik uygulaması aynı derecede ilginç. Güzellik ürünlerini satın almak için mağazada olduğunuzda değerlendirmeleri analiz etmek oldukça zordur. Bu güzellik uygulamasıyla, herhangi bir ürünü tarayabilir ve belirli bir ürünle ilgili birkaç inceleme sunar. Bu nedenle, bu uygulamanın yardımı ile belirli bir güzellik ürününün doğru bir şekilde gözden geçirilmesi sizin için daha kolay olacaktır.



YOUCAM MAKYAJI

Bu uygulamanın kullanıcılarına sunduğu güzellik makyajı ve saç şekillendirme seçeneklerinin bolluğuna hayran kalacaksınız. Bu dijital makyaj uygulamasının yardımıyla kişiselleştirilmiş makyaj görünümünüzü oluşturabilir, saç rengini değiştirerek saç stillerini değiştirebilirsiniz. Bütün bunlar akıllı telefonunuzda gerçek zamanlı olarak gerçekleşebilir.



FACETUNE

Bu başka bir güçlü ve eğlenceli selfie ve portre resim editörüdür. Bu güzellik ve makyaj uygulaması mükemmel ve kusursuz bir görünüm elde etmek için kullanımı kolay ve güçlü araçlar sunar. Ayrıca Android akıllı telefon için bu yenilikçi güzellik uygulaması sayesinde favori görünümünü anında paylaşabilirsiniz.