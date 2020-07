Asırlık lezzetler

Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" dediği ülkemizde, geçmişten günümüze pek çok medeniyetin doğuşuna tanıklık eden coğrafyamız; müthiş yemeklerden el işçiliğine, tarihi ve kültürel zenginliklerden doğal güzelliklere kadar adeta bir cennet. Köklü tarihi, etkileyici mimari dokusu, rüzgarın dans ettiği sokakları ve sörf yapılacak eşsiz plajları ile 1990'lı yıllardan bu yana giderek artan bir popülerliğe sahip olan Alaçatı, günümüzde bölgenin cazibe merkezi haline geldi. Bu hafta lezzet durağımız, sanatın doğayla birleştiği noktada sizlere unutulmaz anlar yaşatacak, lezzetin, kültürün ve müziğin birlikte güçlendiği yer Perispri Alaçatı.

SANAT, LEZZET, HAYAT!

Üç dönüm arazi üzerine kurulmuş, sürprizlerle dolu bir mekan. Burası bir restoran değil hayal gücünüzün sınırlarını zorladığı yaratım merkezi, bir sanat galerisi. Burada sanatla, lezzetle, hayatla buluşuyorsunuz. Burada sessizliğin sesinde huzuru, sevgi-yi, kendinizi buluyor-sunuz. Perispri Ala-çatı'da sohbet var, müzik var, paylaşım ve yaşanmışlıklar var. Bura-da koltuklar, masalar fark-lı zamanlardan geliyor, yani yaşan-mışlıkların izini taşıyor. Sanat eseri gibi duvarlar var, her-keste farklı duy-gular uyandırı-yor. Rengarenk bir nilüfer göle-ti, su kaplumba-ğaları, kurbağa-lar ve balıklar var. Burada yok olma-ya yüz tutmuş Ege'ye özgü tatları ve Ege kültürünün geç-mişten günümüze yemek alışkan-lıklarını modern sunumlar eşliğinde tatma imkanı buluyorsunuz. İçe-riye adım attığınız anda sizi yaka-layan eşsiz ve otantik bir hava ile her köşesinde Cahide Erel'in imzasını taşı-yan göz alıcı sanat eserleriyle karşıla-şıyorsunuz. Bura-da, medeniyetlere beşiklik etmiş bu topraklarda birçok kez adını duyduğunuz kültürlerin damak zevklerini de keşfe çıkma şansına sahip olacaksınız.

2000 YILLIK KÜLTÜR

Dev panolarıyla tanınan camseramik sanatçısı Cahide Erel, Çeşme Alaçatı'da oluşturduğu sanat vahasında Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı mutfağı ile geleneksel Türk mutfağını buluşturdu. Mutfağın başına da bizzat kendisi geçti. Perispri, tabaklarında hem günümüzün hem de bastığı toprakta tarihi yolculuğa çıkıp yaşamış bütün medeniyetlerin lezzetlerine ulaşıyor. Cahide Erel, "Ben burayı inşa ederken her bir noktasında seyahat ettim, dans ettim. Yani burası bir alan. Şimdi bütün bunları yok sayıp, sadece bir restoran diyemeyiz. Burası bir yaratım merkezi. Sınırsız bir hayal gücünün ürünü. 2000 yıldır bu topraklarda, kültürde ne yenmiş ise onları yaşatmak istiyorum" diyor. Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı mutfağı ile geleneksel Türk mutfağı lezzetlerinin 1850-1950 dönemlerine ait antikalarla servis edildiği Perispri, ziyaretçilerini adeta Anadolu ve Doğu Avrupa tarihine dokunan bir zaman tüneline sokuyor.

HER GÜN CANLI MÜZİK

Mekan; her türlü organizasyon, sanat etkinliği, marka tanıtım organizasyonu, defile ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bütün yemekler, menüler Cahide Erel tarafından oluşturulmakta. Menüyü Cahide Hanım hazırlamış. Erel, "Panolarımı nasıl tasarlıyorsam menüyü de öyle oluşturuyorum. 10 çeşit soğuk meze, 2 çeşit ara sıcak, ana yemekte et ve balık bulunmaktadır" diyor. Mezelerde pazının sapından yapılan turşu değişik, özel bir lezzet. Yine mekana özgü 3 çeşit peynirden yapılan Rum mezesi Trikofteri çok güzel. Barbunya plaki, ekşi elmalı acılı ezmeye bayıldım. Çok farklı bir lezzet, mutlaka denemelisiniz.

PERİSPRİ CİĞER EFSANE

Galata spesiyali; lahana, havuç, yer fıstığı, tatlı ve acı sosla yapılmakta. Mezeler mevsimine göre değişiyor. Ben bugüne kadar pazı dolmasını bu kadar lezzetli, kıvamında hiçbir yerde yemedim ve Galata böreği... 'Perispri Fener Usulü Ciğer' ise efsane. Her ciğer kendi yağında pişiriliyor. Ciğer, kızgın ateşte, aynı yağda bir daha pişirilmemektedir. Ciğer sevenler ya da hiç ciğer yememiş olanlar tavsiyemdir, harika bir lezzet mutlaka denemelisiniz.

Sezer ALTAN