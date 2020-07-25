ADAPEREST-BOZCAADA

Adaperest'te kuş seslerini dinleyebilir, kekik kokularıyla kamp ateşi etrafında yıldızları seyredebilir ve Bozcaada'nın keyfini tam anlamıyla çıkarabilirsiniz. Kahvaltı için tazecik yumurtalarını kümesten kendiniz seçebilir, bostandan birkaç biber, biraz domates koparıp adadaki yaşantıyı tatil boyunca deneyimleyebilir, gelecekteki emeklilik planınızı yapabilirsiniz.



KOCABAHCE GLAMPİNG-BOZBURUN

BOZBURUN Dirsekbüyü koyunda yer alan ve adını koyun ihtişamlı narenciye ağacından alan Kocabahçe Glamping, kamp kültürünü lüks detaylarla harmanlamış adreslerden. On tane ahşap bungalovla çevrili Kocabahçe Glamping konforlu otel alışkanlıklarından ödün vermek istemeyenler için modern bir konaklama stilini doğayla baş başa bir kamp ritüeliyle bütünleştiriyor.



PERDUE-FETHİYE

ÇADIRLARIN konforunu oluşturan detaylar arasında kendi yatağınızın keyfini aratmayacak yatak, banyo ve klima sistemi yer alıyor. Banyoya ek olarak çadırınızdan çıktığınızda tam önünüzde terapi etkisi yaratacak bir spa küveti bulunuyor. Aktiviteler açısından birçok alternatifi içinde barındıran Perdue'de dalış, tekne gezileri, yamaç paraşütü trekking, jeep safari, yoga, masaj ve kano gibi aktivitelerden yararlanabilirsiniz.



CLUB AMAZON

CLUB Amazon bükleri ve pastoral bir tabloyu andıran doğal güzellikleriyle tatilcilerin uğrak yeri Datça'nın Bördübet beldesinde keyifli bir Glamping hizmeti sunuyor. Minimal detaylarıyla butik bir kamp hizmeti veren Club Amazon'un oda konseptleri de özgün ve eğlenceli tasarımlara sahip. Taş oda, mini-midi bungalovlar, butik Van, çingene arabası, teras oda ve küp oda gibi alternatiflerden istediğinizi seçip dinginlik içerisinde bir Glamping tatili yapabilirsiniz. Plaja ulaşmak için Amazon'un verdiği kano hizmetinden yararlanarak kolunuza kuvvet kürek çekip denizle buluşabilirsiniz.



BONJUK BAY-MARMARİS

Gökova'da ülkemizin cennet koylarından birinde yer alan Bonjuk Bay, insanların sadece bir tatil hevesiyle zaman geçirmedikleri, tinsel bir yolculuk için ihtiyaç duydukları özel bir takım aktivitelere katılarak alternatif bir yaşam alanında kendilerini iyi hissetme ihtiyaçlarını karşıladıkları bir Glamping platformu. Bonjuk Bay'ın ev sahipliğini yaptığı alternatif etkinliklerin başında güzel müzik, yaratıcı sanatlar, gastronomi ve doğa aktiviteleri yer alıyor. Benzer dünya görüşüne sahip kalabalık kitlelerin ortak katılım gösterdiği etkinlikler kimi zaman bir festivalle kimi zamansa doğayı keşfetme yürüyüşlerine dönüşürken konaklamak için tasarlanmış Afrika Safari çadırlarının doğanın bakir dokusuna uyumu dikkat çekiyor.



MONA CAMP-SIĞACIK

GLAMPİNG alanları içerisinde daha butik bir hizmet anlayışıyla öne çıkan Mona Camp, Teos Sanat Kampı sınırları içerisinde yer alıyor. Antik kente yürüme mesafesinde olan Mona, kokusuyla baş döndüren mandalina ve zeytin ağaçları içerisinde bir vaha gibi. Konaklama için karavan ve çadır alternatifleri bulunan Mona'nın huzurlu atmosferinde bölge mutfağının güçlü lezzetlerinin yanı sıra mangal keyfi arayanlar için hazırlanmış mangal alanları da yer alıyor.



RADİKA DEMİRCİLİ - URLA

RADİKA, yörük çadırı konsepti ile güzel bir tatil deneyimi yaşamanıza olanak veren şirin, butik bir tesis. Çadırlar geniş ve tertemiz. Rahat bir uyku için çift kişilik yatak bulunuyor. Ayrıca çocukların kalmasınada olanak veriyor. Serinlemek için ise tavan vantilatörleri var. Duşlar geniş ve sıcak su bulunuyor. Plaja uzaklığı takriben 150 mt.



AVALON STEPPES-KAYAKÖY

TÜRKİYE'DEKİ Glamping kültürünün öncülerinden olan Avalon Steppes, Osmanlı motifleriyle İngiliz tasarım detaylarının öne çıktığı oba çadırlarıyla adından sık söz ettiriyor. Lüks çadırların içerisinde yok yok. Çift kişilik yataktan mobilyaya kadar bir çadırda hayal edemeyeceğiniz dekorasyon tarzı Avalon'un bu muhteşem çadırlarında yer alıyor. Gece gökyüzünü izleyerek uykuya dalma ayrıcalığını yaşayacağınız çadırların tavanında sizi yıldızlarla buluşturan bir kubbe bulunuyor. Kampta, bisiklet, ATV, ata binme, tırmanış, balık tutma ve dalış başta olmak üzere pek çok alternatif bulunuyor.



CHAKRA BEACH-KABAK

Kabak Koyu'na 100 metrelik mesafedeki Chakra Beach, yıldızları izleyerek uykuya dalacağınız özel bungalovlarının dışında farklı alternatif konaklama seçenekleri de sunan popüler Glamping adresleri arasında yer alıyor. Chakra Beach'de sessizliğe sadece huzur veren dalga sesleri ve Ağustos böceklerinin müziği eşlik ediyor. Bahçede yenen lezzetli yemekler, alabildiğine geniş yoga alanları ve unutulmaz gün batımı manzarasıyla Chakra'da özel Glamping adresleri arasındaki yerini alıyor.

Melih DEMİRTAŞ