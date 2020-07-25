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Haberler Cumartesi Fırfırda seksenlerle rekabet

Fırfırda seksenlerle rekabet

Fırfırda seksenlerle rekabet
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Seksenli yıllara ve doksanlı yılların ilk yıllarına bakıldığında karşımıza çıkan moda trendlerinin başında fırfır gelir. Elbiseler, gömlekler, etekler, düz, desenli, çiçekli, çizgili tüm kıyafetlerde karşımıza çıkar. Bu öylesine bir modadır ki, yediden yetmişe herkesin kullandığı ve kişileri canlı, cıvıl cıvıl gösterir. Kısaca fırfır için yaşsız ve zamansız demek en doğrusu olacaktır. Nitekim bu yaz da karşımıza sık sık fırfırlar çıkıyor. Sezonun gözde renkleri arasında yer alan sarı, yeşil, pembe giysilerde, spor tarzından abiyeye kadar fırfır hemen her yerde ve adeta seksenli, doksanlı yıllar ile rekabet halinde.

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