Fuar’ı eskisi gibi görmek istiyoruz

Genciyle yaşlısıyla binlerce insanın, Türkiye'nin en ünlü sanatçılarını izlemek için gazino ve açık hava tiyatrolarını doldurduğu o Fuar günlerini özlemeyen var mı? Hevesle beklerdik Uluslararası İzmir Fuarı'nın kapılarını açmasını...

AYNI GECEDE 10 OYUN

Bir ay boyunca, alandaki çimler bile gazinolarda yer bulamayan ama sevdikleri isimlerin seslerini duyabilmeyi uman İzmirlilerle dolardı. Zeki-Metin'in Devekuşu Kabare'si, Sururi'ler, Kenter'ler, Dormen'ler, Rutkay Aziz'in Ankara Sanat Tiyatrosu, Gazanfer Özcan'ın, Nejat Uygur'un, Ali Poyrazoğlu'nun, Ferhan Şensoy'un oyunları ile dolup taşardı açık hava tiyatroları... Her 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasındaki o ışıltılı fuar günlerini, usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, "Aynı gecede 10'dan fazla oyun oynanırdı. Akın akın gelen İzmirliler, Kültürpark'taki mekanların tamamını doldururdu. Böyle seyirci Türkiye'nin hiçbir yerinde yok" diye anlatıyor. Zamanla üzerinde ne varsa yıkılan Kültürpark, yıllardır içi boş bir utanç alanı olarak duruyor.

SOYER'İN SESİ ÇIKMIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin yıkılmasına tepki gösterdiği o mekanları yeniden inşa edeceğine söz verdiği halde henüz hiçbir girişimde bulunmadı. Eski fuar günlerini yaşayan ünlü sanatçılar ise Yeni Asır aracılığıyla Kültürpark'la ilgili beklentilerini dile getirdi:



ALI POYRAZOGLU:

BENİM önce başka tiyatrolarda, sonra kendi tiyatromla 45 yılım geçti İzmir Fuarı'nda. Rahmetli Başkan Piriştina, 'Kültürpark'ta açık tiyatro çok ama salon yok' dediğimde, bir ayda İzmir Sanat Merkezi'ni yaptırmıştı. Ben de Gençlik Tiyatrosu'nu kurdum ve hiçbir ücret talep etmeden her hafta gelerek orada oyuncular yetiştirdim, oyunlar sahneledim. Sonra o açık hava tiyatroları bir bir yıkıldı. Şimdi Başkan'dan isteğimiz, yıkılan o tiyatroların, gazinoların aynı şekilde inşa edilmesi, Kültürpark'ın yine sanatın, müziğin, eğlencenin merkezi haline getirilmesi... Böyle bir alanı otoparka çevirip bırakmak kabul edilemez.



HALDUN DORMEN:

Son yıllar hariç, 1960 yılından bu yana her yıl İzmir Fuarı'nda oyunlar oynadım. Tüm tiyatrolar orada bir ay boyunca sahne alır ve büyük ilgiyle karşılanır, koltuklar hiç boş kalmazdı. Kültürpark'ta açık tiyatroların ve eski gazinoların hayata geçirilmesi benim rüyam. Hem müzik hem tiyatro yeniden Fuar'da var olmalı. O mekanların tekrar inşa edilmesi, orada yeniden seyirciyle buluşmak harika bir düşünce olur. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırım.



OYA BASAR:

O eski fuar ve tiyatro günlerinin yeniden canlanmasını istememek mümkün mü? Fuara geldiğimiz dönemler adeta şölen gibiydi. Sadece bir ayla kısıtlı kalmaz, 3 aylığına gelir, her gece oyunlar oynardık. En az iki farklı oyunla İzmir'e gelirdik. Kültürpark yeniden düzenlenirken o nostaljik kimliğine uygun şekilde açık tiyatroların ve kaliteli programların yapıldığı gazinoların inşa edilmesi en büyük hayalimiz.



BEHZAT UYGUR:

1969'dan bu yana İzmir Fuarı'nı tanıyan bir insanım. Oranın adı Kültürpark ve kültür sanata ağırlık verilecek bir düzenleme yapılacağını umuyorum. Yıkılan tiyatroların eski nostaljik yapısıyla inşa edilmelerini, özellikle Çamlık Senar Nejat Uygur tiyatrosunun yıkıldığı yere yeniden yapılmasını ve önüne Nejat Uygur'un büstünün tekrar dikilmesini istiyoruz. Aynı anda 10-15 tiyatronun geldiği dönemleri İzmirlilerin de özlediğinden eminim. Kültürpark eski kimliğine kavuşmalı.



ZAFER ALGÖZ:

Kültürpark, sanat ve eğlencede Türkiye'nin en önemli canlılık merkeziydi. 70'lerde hem yabancı ülkelerin stantlarında dünyanın son gelişmeleri sergilenir, hem de fuara gelen toplulukların gösteri ve konserleriyle büyük coşku yaşanırdı. Kültürpark planlanırken bu mekanların yeniden kurulması, oranın sanat ve eğlencenin cazibe merkezi haline getirilmesi ön planda tutulmalı. Ancak bu mekanlar yapılırken, sanatçıların mutlaka görüşleri alınmalı, doğru ve kalıcı bir planlama yapılmalı.



ZEYNEP TALU:

Erol Evgin ile Nevra Serezli, Ayşen Gruda, Adile Naşit, Hülya Koçyiğit gibi unutulmaz isimleri buluşturan, Çiğdem Talu-Melih Kibar imzalı 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın fuarda gördüğü ilgi hala gözümün önünde. O yıllarda annemle defalarca geldiğim İzmir Fuarı'nda Türkiye'nin en ünlü şarkıcıları, müzikalleri, tiyatroları ayrı ayrı mekanlarda seyirciyle buluşurdu. Umarım o sanat ve eğlence dünyası fuarda yeniden kurulur.



BURÇIN BÜKE:

Piyanist olan babam 70'li yılların fuar dönemlerinde Kübana'da çalardı. Dünyanın birçok yerinde bulamayacağınız bir fuar alanına sahip İzmir... Şu anda bomboş duruyor olması büyük kayıp. Kültürpark'ın bence her kapısı ayrı bir cazibeye açılmalı. Orada caz kulübü, gazinolar ve tiyatrolar yeniden yapılmalı... Alanın yeşil dokusu korunarak, her kesimin eğlence ve kültür anlayışına hitap eden mekanlara ihtiyaç var. İkinci sınıf barların kapladığı Kordon'un eksiğini, Kültürpark kapatmalı...



Bülent GÜRLÜK