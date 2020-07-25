Kurdela aşkı

Biz kadınlar için saçlarımız çok önemlidir. Siz farketmemiş olabilirsiniz. Ama fiyonk tokalar bu sezon çok trend ve bütün mağazalarda yerlerini aldı. Bu aksesuarı ilk keşfettiğimde yavaşça dolabımın hayati bir parçası haline geldi. Herkesin belirli bir saç kesimi, kişisel tercihi ve saçına stil verme biçimi vardır. Fiyonk tokalar bu sezonun öne çıkan stillerinden olmakla birlikte, kullanım açısından da birçok stile sahip. Retro ve sofistike bir görünüm sunan kurdeleler, bu sene hem kıyafet detaylarında hem de saç aksesuarı trendleri arasında görülüyor. Yarım topuzlara eşlik eden büyük kurdeleleri birçok tarzda kullanabilirsiniz.

Fulya TANYOL