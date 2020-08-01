Çevrimiçi sanat tarihi seminerlerine devam

İstanbul Modern'in çevrimiçine taşıdığı yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern'in yeni dersi "Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi" 5 Ağustos'ta başlıyor. Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu'nun Zoom üzerinden vereceği seminer dizisine katılanlara Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi veriliyor. Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu'nun vereceği dersler, 5,12,19 Ağustos çarşamba günleri, 14.00 ve 16.00 arasında gerçekleştirilecek. Modern ve çağdaş sanatın gündelik yaşamla ilişkisini ele alan ders, günümüz sanatına konu olan ya da günümüz sanatının üretim ve tüketim biçimlerine etki eden "gündelik yaşam" fikrinin, hangi tarihsel dönemeç noktalarında sanata konu olduğunu ve kendinden sonra gelen sanatsal ifade biçimlerini nasıl etkilediğini işliyor. 20. yüzyıl sanatının değişimine ışık tutuyor.

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