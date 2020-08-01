Önce kahvenizin türünü sonra makineyi seçin

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

Filtre kahve makinesi; öğütülmüş olan her bir kahve çekirdeği ile çalışan ve oldukça lezzetli filtre kahveler yapan makine çeşididir. Farklı kahve aromaları yakalanabilen bu filtre kahve makinesi genel olarak basınçla çalışmaz. Bundan dolayı da yoğun bir espresso tadı gelmesi söz konusu değildir. Hafif ve bilindik filtre kahve tadı elde edilir. Filtre kahve makinesi genel olarak birçok parçasının çıkarılıp yıkanabildiği makinelerdir. Bundan dolayı da oldukça avantajlı ve hijyenik olmakla beraber kullanışlıdır. Filtre kahve makinesi doğası gereği filtreleme işlemi yapar, bundan dolayı da diğer makinelerle kıyaslandığında daha uzun sürede kahve verir. Bu sürenin uzunluğu ya da kısalığı kahve makinesinin modeline ve markaya göre değişmektedir. Tek seferde kaç kişilik kahve yapacağı da aynı şekilde filtre kahve makinesi özelliklerine bağlıdır.



ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

Epresso kahve makinesi günümüzde en çok talep alan makine çeşitlerinden biridir. Kahve yapımında kahvenin tadını etkileyen birçok detay söz konusudur. Genel olarak kahve çekirdeklerinin inceliğinden, kalınlığına kadar birçok unsur kahvenin yapısını, aromasını ve tadını belirleyecektir. Espresso kahve makinesi için tüm bu alternatifler kahveye uygun olarak düzenlenebilmektedir. Bundan dolayı da klasik filtre kahve makinesi çeşitlerine kıyasla daha pratik bir kullanım sağlar. Ancak bilinmesi gereken filtre kahve ya da espresso makinelerinin birbirine üstünlüğü yoktur. Tat ve kahve açısından makine tercihi zevke bağlıdır.

TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

Eskiden sadece cezvede hazırlanan Türk kahvesi teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı şekillerde de pişiriliyor. Klasik cezve yerini elektrikli cezve ve kahve makinelerine bıraktı. Artık yeni model elektrikli cezve ve kahve makineleri lezzetli, köpüklü ve tam kıvamında kahve hazırlayabiliyor. Üstelik bu cihazları kullanmak da bir hayli kolay. Hatta gelişmiş kahve makineleri aynı anda sade, orta ve şekerli kahve bile yapabilir hale geldiler. Eğer bütçeniz kısıtlıysa Türk kahvesi yapan makineler yerine elektrikli cezveleri de tercih edebilirsiniz.



TAM OTOMATİK:

● Bu tipteki kahve makinelerinde dahili olarak öğütücü de vardır. ● Tek tuşla 3-4 farklı kahveyi çekirdeği öğütme işlemiyle birlikte yapabilir. ● Köpürtme fonksiyonu da vardır. ● Günlük kullanım içinde oldukça pratiktir. ● Size düşen sadece gerekli zamanda süt, su, çekirdek ilave etmektir. ● Yarı otomatik türlere göre pahalıdır. ● Dışardan hiç müdahale edemediğiniz için istediğiniz lezzeti elde edememe riskiniz vardır. ● İçinde çok fazla mekanizma içerdiği için çabuk bozulma ihtimali vardır.



YARI OTOMATİK:

● Genelde dahili öğütücü içermez. Yanında öğütücü de almanız gerekir. ● Tek boylerli tipleri ile sadece espresso yapabilirsiniz. ● Tek boylerli tiplerinde süt köpürtme fonksiyonu yoktur. Buna benzer birçok sebepten ötürü alınmamalıdır. ● Çift boylerli türleri ofisler ve kalabalık aileler için uygundur. ● Tek boylerli çift kullanımlı türleri ilk defa makine alacaklar için uygun değildir. Makineye alışınca ve öğrenme sürecini atlatınca en lezzetli kahve yapabileceğiniz makine tipidir. Düzenli bakım ve temizlik gerektirir.