Oyuncu Aslıhan Güner: Amacımız aileyi bir araya getirmek

Son dönemlerde ekranların en sevilen oyuncularından biri olarak kabul edilen Aslıhan Güner'i Ayvalık'ta çekilen ve Kurban Bayramı'nın ilk gününde yayınlanan başrollerini;

Benian Dönmez, Burak Serdar Şanal, Sinan Çalışkanoğlu, Giray Altınok, Cezmi Baskın ve Ferdi Sancar ile paylaştığı "Hanımağa'nın Gelinleri" filminin setinde yakaladık. Her zamanki gibi sevecen ve candan tavırlarıyla sohbet ettiğimiz Aslıhan Güner'e sımsıcak bir söyleşi gerçekleştirdik.



SICAK BİR HİKAYE

● Film çekimi için Ayvalık'tasınız film hakkındaki düşünceleriniz?

Her şeyden önce bayramda yayınlanacak olmasından ötürü çok güzel ve tertemiz bir aile hikayesi. Özellikle de içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde geçen bayramda da pek çoğumuz ailelerimizle bir araya gelemedik. Uzaktan hasret gidermek zorunda kaldık.

Biz bunları bir nebze olsun televizyondan yaşatmak ve insanlarımızın kalbine dokunmak istedik. Bu yüzden çok sıcak bir hikaye ve Ayvalık Sural Çiftliği gibi çok tatlı bir mekanda çok güzel bir hikaye çektik.

İnşallah izleyiciler de çok beğenecek.

Bayramda zaten ben de evde olacağım. Büyük bir mutlulukla izleyeceğim.





FARKLI BİR KARAKTER



● Rolünüz hakkında bilgi verir misiniz?

"Defne" karakterini oynuyorum ben. Annesi Alman, babası Türk olan, Almanya'da doğup büyümüş ama daha sonra Selim karakterine olan aşkından dolayı Türkiye'ye geliyor. Arkeolog olan Defne, burada çalışmalarına devam ediyor. Defne karakteri;

Alman aksanlı olması, kültürünü yansıtması, tarzı ve kıyafetleriyle benim için değişik bir karakter.

Çok keyifle oynadım, inşallah izleyicilerimiz de beni bu şekilde görmeyi sever.



● Film bir aileyi anlatıyor ama epey komedi içerikli...

Film hem güldürüyor hem de duygulandırıyor, çok güzel sahnelerimiz var. Ekibimiz zaten komedi hamuru olan bir ekip, o yüzden de organik olarak çok güzel şeyler çıkıyor. İnsanlar hem kahkaha atacakları hem de duygulanabilecekleri, hayatın içinden bir film izleyecek. Film çok güzel oldu, ilerleyen zamanlarda diziye dönebilir.





Hanımağa'nın Gelinleri filminin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirildi.



FOTOĞRAF KARESİ GİBİ



● Setin bulunduğu mekanı nasıl buldunuz?

Çok güzel. Çok beğendim ben.

Her kare fotoğraflık.

● Peki sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan platformların bir gün televizyonun önüne geçebileceğini düşünüyor musunuz?

Biraz internet ve bilgisayarın başında daha fazla zaman harcıyor gibiyiz. Artık televizyonu açmak zor geliyor. Herhalde bu durum ilerleyen zamanlarda televizyonun önüne geçebilir. Televizyondansa belki yine internet üzerindeki sosyal platformlar olabilir.

Ama yine de televizyon kalıcı olur diye düşünüyorum.



ÜCRETSİZ SEYİR KEYFİ

● İnternet üzerinden dizi film yayınları ücretli malum...

Evet. İnternet üzerinden dizi film yayınlayan platformların ücretli olması nedeniyle bunun biraz daha özel bir duruma girdiğini düşünüyorum.

Ama genel olarak toplumumuza baktığımızda, insanların evinin içerisinde hiçbir ücret ödemeden bütün aile bireyleriyle birlikte bir seyir yapabilmesi, bir araya gelebilmesi aslında daha kıymetli.

Çünkü ekstra ücret ödemek insanların bütçelerini de etkileyebiliyor. Herkes bu şansa sahip olamıyor. Sinemalarda da böyle. Özel alan orası. Ama evlerde bunu daha çok televizyondan direkt olarak alıyor olması bana göre yine değerini koruyor. Daha çok insanın izleyebileceği, aileyi bir araya toplayacak daha kaliteli yapımlar olursa televizyon değerini kaybetmez.



BENİM İÇİN ROL ÖNEMLİ

● İnternet yayını yapan platformlardaki dizilerden teklif almak ister misiniz?

İnternet üzerinden dizi film yayınlayan platformlardan gelecek teklifleri profesyonel bir oyuncu olarak tabiki değerlendirebilirim.

Ama benim için önemli olan canlandıracağım karakterdir. Ben bir oyuncu olarak canlandıracağım karakteri sevip sevmediğime bakarım.

İnternette ya da sinemada veyahut televizyonda yayınlanmasından ziyade ilk baktığım şey budur. Canlandıracağım karakter; benim içine gireceğim, sırtıma yüklemek istediğim değişik bir karakter mi? Ben değişik karakterleri canlandırmayı seven bir oyuncuyum çünkü. O yüzden de sosyal medya yada internet olması benim için pek bir şey fark etmiyor.



Suat SALGIN