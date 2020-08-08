700 derecede ekmek mücadelesi

Aydın'da çömlek ustaları, yaptıkları ürünleri 700 dereceyi bulan ateşte pişirerek hazırlıyor. Kavurucu sıcakta ekmeğini adeta taştan çıkartarak ateşe meydana okuyan ustalar, yaptıkları çömlekleri yurt dışına göndererek hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Aydın'ın ilçesi Karacasu'da çömlekçilik mesleğinde üretilen ürünlerin yapım aşaması zorlu bir sürece sahne oluyor.

İki metre yarıçap ve 1,5 metre yüksekliğe sahip odunların atıldığı alanda saatlerce pişen çömlek ürünleri, özellikle sıcak havalarda üreticileri oldukça zorluyor. Asırlardır devam eden bu mesleği dedesinden ve babasından öğrenip 35 yıldır sürdüren Muzaffer Sayal, mesleğin en zorlu aşamalarından birinin fırınlama aşaması olduğunu ifade etti. Sayal, "Tıpkı şekil verme aşaması gibi fırın yerleştirmek de bir sanattır. Fırınlar 300-500 parça arasında mal alıyor. 8 saat hiç durmadan yanıyor. Son 3 saatinde de çıralı odunla hızlandırma yapıp 700 dereceyi bulduruyoruz. 700 derecede pişirip ateşten bir gül alıyoruz. Haftada iki-üç kez fırın yakıyoruz" dedi. Pandemi sebebiyle yaşanan durgunluğun ardından hareketliliğin tekrar başladığını kaydeden Sayal, "Pandemi döneminde kapanan yollar açılınca Arabistan sevkiyatımız başladı. Şu an şükür işlerimiz iyi" dedi. Bu meslek sayesinde kazandığı parayla çocuklarını okuttuğunu dile getiren Sayal, "Mesleğimizi seviyoruz. Bizler insanlık var oldukça yaşayacak bu mesleğin emanetçileriyiz" diye konuştu.

ÜMİT ÖZMEN