Balon etek giymenin altın kuralı

Balon etek modelleri, özellikle yaz aylarının vazgeçilmez giyim parçalarından. Balon eteğin düz ve desenli renkli birçok modeli bulunuyor. Ancak bu yıl daha çok moda oldu. Şehirli kadınların beğenisini kazanan balon etekler, kış aylarında da rahatlıkla tercih edilebilecek etek modelleri arasında yerini alıyor. Moda akımına kapılan balon etekleri giyerken bir kaç hususa dikkat etmeniz gereklidir. Özellikle kalça kısımları geniş olan bayanlar bu etek modelini tercih etmemeli. Çünkü kilolarınızı gizliyor gibi görünse bile, dengesiz bir görüntü ortaya çıkmasına sebep olabilir. Onun için balon etek giyecek bayanların ince vücut yapısına sahip olmaları gerekir.



Fulya TANYOL