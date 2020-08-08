Ege’nin yaylalarında serin yaz

BEYAĞAÇ TOPUKLU YAYLASI

ON beş hektar civarında kısmen dalgalı bir düzlüğü bulunmaktadır. Etrafındaki heybetli ağaçları, havası, soğuk ve kaliteli içme suyu kaynakları ile ünlüdür. Günübirlik piknik ve çadırlı kamp için uygundur. İlçe merkezine 20 km. uzaklıkta yaklaşık 1700 rakımlıdır. Yaylanın batısındaki tepelerden Gökova körfezini ve yaz aylarında gün batımını izlemek çok keyiflidir. Her yıl haziran ayında Topuklu Yaylasında şenlikler düzenlenmektedir. Bu organizasyonlarda yağlı pehlivan güreşleri, Halk Konserleri ve çeşitli gösteriler yapılmaktadır.



FETHİYE - KARABEL VE KUYUCAK YAYLALARI

HİÇ bir yapının bulunmadığı, tamamen bakir olan yayla; dağ çayırları, kır çiçekleri, sedir ve asırlık ardıç ağaçları ile kaplıdır. Anadolu'da yayla geleneğini yüzyıllardır sürdüren Yörükler, yüksekliği 1. 300 m. olan bu bereketli yaylada, kıl çadırlarını kurarak 5 ay hayvanlarını otlatmaktadırlar. Çadır ve temel ihtiyaç malzemeleri getirilmelidir.



KÖYCEĞİZ-AĞLA YAYLASI

ASIRLIK çam, çınar ağaçları, meyve ve sebze bahçeleri ile içice olan yayla köyüne, Köyceğiz halkı, yoğun olarak gidip, doğayla bütünleşmiş ahşap yayla evlerinde tatillerini geçirmektedirler. Kır kahve ve lokantaları, PTT acentesi, bakkalların hizmet verdiği köyde, Ağustos ayının 13'den sonraki ilk perşembe günü 'Mahya Şenlikleri' yapılmaktadır. Yayla ile Çiçekbaba yaylası arasındaki 18 kilometresi trekking yolu bilinen bir güzergahtır. İçekbaba yaylasında bulunan göl kıyısı kamp kurmak için elverişlidir.



DENİZLİ TELEFERİK-BAĞBAŞI YAYLASI

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesinin 1500 metre uzunluğundaki 8 kişilik, 24 kabinden oluşan teleferik hattı ile Bağbaşı kent ormanından 1400 metre rakımlı Bağbaşı Zeytin Yaylasının o güzel ve muhteşem doğasındaki yaylasına ulaşılmaktadır. Teleferik üst istasyonda kafeterya ve 1700 m mesafedeki yaylada restoran, kafeterya, piknik alanları, konaklamak isteyenler için çadır alanları ve ahşap bungalovlar ve odalar bulunmaktadır.





KAVAKLIDERE-GÖKÇUKURU YAYLASI

1700 m. yükseklikte bulunan yayla, tamamen bakir olup, çam ağaçları, dağ çayırları ve kır çiçekleri ile kaplıdır. Doğal ortamda yetişen Toros lalelerinin (kırmızı ve ebruli renkli) bulunduğu yaylada, Kavaklıdere ilçesinde üretilen bakır el sanatlarından hediyelik eşya satın almak mümkündür. Yaylada TV vericisi bulunmaktadır. Orman Bakanlığı'nca yaptırılan oberj biçiminde, genellikle sporculara hizmet veren konaklama ünitesi bulunmaktadır.



YATAĞAN KEFE YAYLASI

ANADOLU'YA ilk gelen Oğuz Boylarının yerleşim yerlerinden birisi olan Yatağan kasabasına 5 km. mesafede olan Kefe yaylası, Yatağan ile Honaz ilçesinin bazı köylerini birbirine bağlayan asfalt yol üzerinde yer alır. 1100 m. rakımlı yaylada karaçam, kızılçam ve ardıç ağaçları mevcuttur. Elektrik, su, çadır, piknik alanları, Wc, duş, restoran, market, kasap ve çeşitli spor alanları gibi altyapı ve üst yapıları belediyesince tamamlanarak 2000 yılından bu yana iç turizme hizmet etmektedir. Kasaba bu turizm potansiyelini her yıl Ağustos ayında düzenlediği Bıçakçılık ve Kefe Yaylası Şenlikleri ile pekiştirmektedir.





MENTEŞE BELDESİ-YERKÜPE YAYLASI

ÇAM ormanları, çınar ağaçları çevrelenmiş yaylada yöre halkının kullandığı basit yayla evleri bulunmaktadır. İçinde sarkıt ve dikitlerin bulunduğu, iki çıkışı olan yeraltı mağarası da ayrı bir özellik vermektedir. Kamp için temel ihtiyaç malzemeleri Menteşe Beldesinden karşılanabilir.



KOZAK YAYLASI, İZMİR

5 milyon fıstık çamına ev sahipliği yapan Kozak Yaylası, Bergama ilçesine 20 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. Yaylaya çıkıp hayran kaldıktan sonra Bergama ilçe merkezine 10 kilometre mesafede olan Kozak Piknik Alanı'nda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kozak'ın meşhur üzümlerinden yemeden dönmemenizi öneririz.



FETHİYE-BABA DAĞI

1700 m yüksekliğindeki Baba dağı'nda, yamaç paraşütü sporu yapılmaktadır. Mayıs ayı sonunda doğal ortamda yetişen kırmızı renkli Toros lalelerinin ve diğer kır çiçekleri süslediği Baba Dağı kampçıların ve yamaç paraşütü yapanların yoğun ilgisini çekmektedir. Çadır ve temel ihtiyaç malzemeleri getirilmelidir.