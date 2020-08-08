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Haberler Cumartesi Özel çocukların sanat yoldaşı

Özel çocukların sanat yoldaşı

Özel çocukların sanat yoldaşı
Giriş Tarihi: 8.8.2020

İzmir Kiraz İğdeli Ortaokulunda öğretmenlik yapan Ressam Zübeyde Baştüzel Çamcı, otizmli çocukların sanatla bağını kuran bir sanatçı. 10 yıl boyunca özel eğitim çocuklarına görsel sanatlar eğitimi veren Çamcı, bu dönem içinde bir yayınevi adına ağırlıklı olarak okul öncesi çocuklar için eğlenceli, eğitici-öğretici-geliştirici boyama çizgi-renk, sayılar ve kavramlar üzerine bir eğitim seti çıkardı. 2012 yılında öğrenme güçlüğü çeken-özel eğitim gerektiren çocuklar için dört set halinde 41 adet kitap hazırladı. 2013 yılında bu çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara' dan yılın öğretmeni seçildi.

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