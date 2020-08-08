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Haberler Cumartesi Sandra Mansour ve H&M BİRLİKTELİĞİ

ve H&M BİRLİKTELİĞİ

Sandra Mansour ve H&M BİRLİKTELİĞİ
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Beyrut'un sanat çevresinden aldığı ilhamla koleksiyonlarına imza atan yeni neslin başarılı isimlerinden Sandra Mansour, H&M'in yeni iş ortağı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Lübnan'da yaşanan üzücü patlama olayı sonrası koleksiyon hazır olsa da satışını daha sonraya bırakma kararı aldılar. Sandra Mansour ve H&M koleksiyonu Toyen, Dorothea Tanning, Lena Leclercq ve Bibi Zogbe gibi güçlü kadın sanatçılardan ve doğanın güzelliğinden ilham alıyor. Ortaya çıkan sonuç ise elbise, bluz, etek, özel dikim ceket, baskılı bir tişört ve kapüşonludan oluşan kadınsı ve güçlü bir koleksiyon. Hem vücuda oturan hem de uçuşan kumaşlar ve fırfırlı etek uçlarından oluşan hacimli tasarımlar, fildişi, mantar grisi ve siyahtan oluşan renk paletiyle karışıyor.

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