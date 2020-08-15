Çocuklara evde sanat

Derslerde baskı resim ne demek? Farklı baskı teknikleri neler? İnsanlar ne zamandan beri baskı tekniklerini kullanıyor? Ne tür nesnelerle baskı yapılabilir? Baskı teknikleri sanatta nasıl kullanılır? soruları cevap buluyor. Atölye çalışması "Sanatçı ve Zamanı" sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Ekrem Yalçındağ'ın "Kontrastlar" ve Tayfun Erdoğmuş'un "İsimsiz" (Diptik) adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek baskı resmin tarihi, türleri ve araçları hakkında kısa bilgiler ediniyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanının gündelik nesnelerle yaptığı baskı çalışmasını izlerken kendi sanat üretimlerini gerçekleştiriyor.



KÜBİST PORTRELER

Derslerde portre nedir? Oto-portre nedir? Kübizm ne demek? Ne zaman ortaya çıkmış? Kübist bir sanatçı gibi otoportremi nasıl çizebilirim? gibi konular işleniyor. Atölye çalışması "Sanatçı ve Zamanı" sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Nur Koçak'ın "Cahide'nin Öyküsü" serisi, Ramazan Bayrakoğlu'un "Alexandra Maria Lara'nın Portresi" ve Nejad Melih Devrim'in "Soyut Kompozisyon" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek kübist sanatçıların portre ve figür kavramlarını nasıl ele aldıklarını öğreniyorlar.



GEO RESİMLER

Derslerde geometri nasıl ortaya çıkmış? İnsanlar geometrik şekilleri neden tasarlamışlar? Mimarlar ve sanatçılar geometriden nasıl yararlanmışlar? konuları ele alınıyor. Atölye çalışması "Sanatçı ve Zamanı" sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Adnan Çoker'in "Macenta, Kare" ve "Yarım Küreler II", Seyhun Topuz'un "Kırmızı V", Erdağ Aksel'in "Suzan II" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin ve papirüsler, piramit yapılar, ağaç yaprakları, kozalaklar gibi görsellerin yer aldığı bir sunumu izleyerek geometrinin kültürel ve sanatsal uygulamalarını keşfediyorlar. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanını izlerken farklı geometrik şekiller keserek, bu şekillerle kompozisyonlar oluşturuyorlar.



BENİM HARFLERİM

Yazı ne işe yarar? Resim yaparak yazı yazabilir miyiz? Yazı neden icat edilmiş? Kendi yazımızı tasarlayabilir miyiz? sorularının cevaplandığı atölye çalışması "Sanatçı ve Zamanı" sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan İnci Eviner'in "Yeni Vatandaş I-II-III", Hüseyin Bahri Alptekin'in "Tremor, Rumour, Hoover", Doug Aitken'ın "KÖTÜ" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihi sunumunu izleyerek yazının icadı ve yazıyı sanat çalışmalarında kullanan sanatçılar hakkında bilgi ediniyorlar.



GÖLGELERLE SANAT

Gölge nedir? Nasıl oluşur? Heykeltıraşlar gölgeyi nasıl kullanır? Gölgenin resmi olur mu? Işık ve gölge görüntüyü nasıl etkiler? konularının işlendiği atölye çalışması "Sanatçı ve Zamanı" sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Olafur Eliasson'un "Your solar nebula" ve "Red emotional globe", Sarkis'in "Masumların Vitrayları" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örnekler üzerinden bir sunumu izleyerek heykel, resim, fotoğraf, sinema ve animasyon alanlarında ışık ve gölgenin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığını değerlendiriyor.



Melih DEMİRTAŞ