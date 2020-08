Ege otlarının balıkla buluşması

Yaz aylarının en güzel günlerinin yaşandığı bu günlerde Sarımsaklı plajında deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak, Ayvalık'ı Cunda'yı yaşamak, o mistik havayı, tarihi dokuyu solumak, Ayvalık'ın meşhur zeytinyağını tatmak için lezzet yolculuğumuz bu hafta Ayvalık'ın mistik adası Cunda'ya.



BİRİNCİ ÖNCELİK HİJYEN

Ayvalık, Girit ve Ege sofra kültürünün enfes lezzetleri, damak zevkinize uygun deniz ürünleri çeşitlerini tadacağınız Cunda adasının vazgeçilmez adreslerinden biri de Taş Kahve yanında bulunan Deniz Restoran. İlginç mezeleri ve farklı balık pişirme tarzlarıyla büyük ilgi görüyor. Pandemi süreci bizlere sağlığın önemini, bununla birlikte güvenli ve sağlıklı beslenmenin önceliğini öğretti. Korona salgını sayesinde sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu yeniden fark ettik. Birinci önceliği müşterilerinin sağlığı olan Cunda Deniz Restoran da pandemi sürecinde alınması gereken sağlık ve hijyen tedbirlerinin hepsini eksiksiz uyguluyor. Açıldığı günden itibaren aynı yerde hizmet veren mekan 160-200 kişi kapasiteli. Yaz kış haftanın 7 günü açık. Uzun yıllardır aynı ustalarla çalışıyorlar. Bu nedenle en önemli özelliklerinden birisi de aynı lezzeti bir daha geldiğinizde bulabilmeniz.



'YAŞAM ŞEKLİM HİZMET'

Tüm bu lezzetlerin başarının arkasında bütün hayatını, gecesini, gündüzünü bu sektöre adayan, işini sevgi ile yapan bir isim Süleyman Serpen var. Cunda Deniz Restoran'ın sahibi işletmecisi kısacası her şeyi... Temiz yürekli, samimi, dost canlısı, tam bir Ege insanı... 34 yıldır bu sektörde Cunda'da hizmet veriyor. Bu sektörün mutfağında, salonunda her biriminde çalışmış. 1998 yılına gelindiğinde bütün tecrübesini kendi mekanına aktarmaya karar vermiş. 22 yıl önce Cunda Deniz Restoran'ı kurmuş. O gün bugündür Cunda Deniz Restoran, Cunda'nın en önemli lezzet adreslerinden birisi olmuş. Cunda Deniz Restoran'ın değişmez parolası; lezzet, kalite, hijyen ve tazelik. Süleyman Serpen'e bu işin sırrını sorduğumda, "İşin mutfağından geliyorum. Bütün süreçlere hakimim, her aşamada mutlaka bulunurum. Bütün alımları kendim yaparım, balıkları özellikle kendim seçerim. Bu işi sevgiyle yapıyorum. Bu benim yaşam şeklim" dedi.



SOĞUK SALATALAR

Ayvalık Cunda adasının restoranlarında başlangıçta getirilen kekikli ekmeğe bayılıyorum. Kozak Yaylası'ndan getirilen taze kekik, Cunda'nın yeşil zeytini, sofranın iştah açıcıları. Soğuk mezelerde portakallı kuru börülce salatası, kabak çiçeği dolması, közlenmiş patlıcan ve biberin kuru soğan ve elma sirkesi ile sunulmasından ortaya çıkan ada patlıcanı muhteşem. Girit ezme; 5 farklı peynirin nane ve ceviz ile harmanlanmasından oluşuyor. Taze yapılıp, günlük tüketilen mezelerin Ayvalık otlarından oluşan mezelerin başında gerdan otu salatası, ısırgan otu salatası, Enginar salatası rağbet görüyor.



ARA VE ANA SICAKLAR

Dil Balığı Sote, zeytinyağında kavrulan dilbalığı sarımsak ve beyaz şarap ile pişirilip taze maydanozla servis ediliyor.Deniz lokumu, karides, ahtapot, pavurya içi kıyma makinesinde çekilip, baharat ilavesiyle, galeta ununda lokum şeklinde biçimlendirilip kızartılmasıyla oluşuyor. Ara sıcaklardan Şevketi bostanlı fener balığı kavurma, ahtapot beğendi, gemici böreği, karides, kalamar mutlaka denenmeli. Ana yemekte taze deniz ürünleri, balık çeşitleri özel pişirme teknikleri ile mevsimine göre yapılıyor. Doğadan yabani olarak toplanan ve tatlı bir lezzete sahip akkız otu ile yapılan balık kavurmaya krema, kapari ve mantar konuyor. Tatlı çeşitlerinde ise ayva, kabak tatlısı, Ayvalık'a özgü vişne reçelli taze lor ve Cunda rüyası bulunuyor.



Son söz; Pandemi sürecinde işletmeler ve markalar çok zor süreçlerden geçti. Bu süreçte markalaşma süreçlerine emek ve kaynak ayıran firmalar ayakta kaldılar, daha da büyüdüler. Kalitesinden ödün vermeyen Cunda Deniz Restoran da büyümeye, gelişmeye, lezzet tutkunlarının adresi olmaya devam ediyor.

Sezer ALTAN