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Haberler Cumartesi Kapalıçarsı’nın zanaatkarları online sergide

Kapalıçarsı’nın zanaatkarları online sergide

Kapalıçarsı’nın zanaatkarları online sergide
Giriş Tarihi: 15.8.2020

Rezan Has Müzesi'nin 3 yıl önce düzenlediği, yaklaşık 500 yıllık bir geleneğin izini süren "Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının İzinde" sergisi Google Arts & Culture platformuna taşınarak, tüm dünyadan sanat ve kültür severlerin ziyaretine açıldı. Mıhlayıcı, mineci, kalemkâr gibi zanaat kollarının icracısı, sergiye konuk olan 21 zanaatkârın çoğunluğu, Kapalıçarşı'nın yüzlerce yıllık hanlarında yer alan atölyelerinde sanatlarını bugün de yaşatıyorlar. Bu ustaların el emeği göz nuru eserleri, geleneğin 500 yıllık öyküsü ve ayrıntılı teknikleri sergisine https://artsandculture. google.com/ story/gem-and-craftartisans- and-theirwork/ oQJSjZ8ewcUxLA adresinden ulaşılabilir.

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