Meryem Ana Tire’de yaşadı mı?

Meryem Ana'nın, 15 Ağustos'ta göğe yükselişinin yıldönümünde Hıristiyan alemi tarafından her yıl İzmir Selçuk'ta ayin düzenlendiğini belirten Araştırmacı Yazar Yılmaz Göçmen, "Meryem Ana'nın bir dönem Tire'de yaşadığı yönünde güçlü emareler var" dedi. Konunun, turizm açısından büyük önem taşıdığını belirten Göçmen, yerli ve yabancı araştırmacıları konunun detaylı şekilde araştırılması için Tire'ye davet etti. Tire'de, halk arasında "Yukarı Meryemana Mahallesi" olarak bilinen bölgede, üzeri mescide çevrilen, altında mübadele öncesi ilçede yaşayan Rumların kutsal saydığı ayazmanın da yer aldığı küçük bir kilise bulunduğunu, yapının önünden geçen derenin de "Şükran Deresi" olarak adlandırıldığına dikkat çeken Göçmen, "Meryem Ana'nın Tire'de yaşadığı yönünde güçlü emareler var. Bunu ispat etmek için uzmanların çalışma yapması gerek. Tire'de, tarihini ise kimsenin bilmediği bir Meryemana Mahallesi var. Burada kutsal sayılan yerler bulunuyor. Efes'e geldiği rivayet edilen Meryem Ana'nın İpekyolu üzerindeki, ticari canlılığı olan bir yerleşim yerine uğramadan geçmesi pek olası değil. İnsanlar geçmişte, neden Tire'deki bir mahalleye durup dururken 'Yukarı Meryemana Mahallesi', neden 'Şükran Deresi' desinler. Burada bir yeri neden kutsal kabul edip, suyunu da kutsasınlar" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL