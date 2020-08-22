Aslıgül, Türk sinemasını dünya sahnesine taşıyacak

Londra'da aldığı tarih ve iletişim eğitimlerinin ardından Amerika'da sinema sektörüne adım atan Aslıgül Armağan, uluslararası yapımlarda senarist, yönetmen ve yardımcı yapımcılık görevlerini başarıyla yürütüyor. Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel'ın yapımcısı olduğu ve Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan The Dissident (Muhalif) adlı belgeselde yardımcı yapımcı olarak çalıştığını belirten Aslıgül Armağan, Sundance Film Festivalinde ilk kez dünyaya tanıtılan yapımda görev almanın kendisi için son derece gurur verici olduğunu söylüyor.

İLK VE TEK TÜRK OLDU

Küçük yaştan beri okumaya ve yazmaya meraklı olduğunu ve sinema kariyerinin kendisi için önemli iletişim aracı olduğunu dile getiren Armağan, en büyük hayalinin Türk hikayelerini, mücadelelerini, kültürünü ve bakış açılarını bir Türk sinemacı olarak dünya sahnesinde temsil etmek olduğunu vurguluyor. Aslıgül Armağan bir Türk kızı olarak geleceğe yönelik plan ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. İngiltere'de başlayan eğitim yaşamını Amerika'da sürdürerek, önemli bir kariyer fırsatı yakaladığını dile getiren Aslıgül Armağan, "Okurken aynı zamanda her dönem iki yerde staj yapıyordum. İlk stajlarım bağımsız filmlerin destekçilerinden Gunpowder & Sky ve George Clooney'nin yapım şirketi Smokehouse Pictures'da gerçekleşti. Mezuniyetimden sonra MGM Studios'da çalışmaya başladım. BAFTA'nın Los Angeles kolunun prestijli 'Newcomers' programına seçilerek bu yetenek yetiştirme inisiyatifininin ilk ve tek Türk temsilcisi oldum. 2019 başında Oscar ödüllü senarist Akiva Goldsman'ın yapım şirketi Weed Road Pictures'da çalışmaya başladım. Daha sonra Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel ile birlikte çalışma fırsatını yakaladım" dedi.



FESTİVALLERE HAZIRLANIYOR

ASLIGÜL ARMAĞAN, senaryo yazarlığı ve yönetmenlikle ilgili çalışmalarını da sürdürdüğünü dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Karantina başladığından beri kendimi sonunda ilk ve tek aşkım olan yazarlığa verebildim. Şu anda senarist olarak birçok farklı yapımcı ve yönetmen ile çalışmalarım var. Mayıs ayında Women in Film ve IMDbPro tarafından düzenlenen 'Curbside Shorts' kısa metraj film yarışmasında kendim yazdığım ve yönettiğim SPIRAL adındaki filmim finalist olarak seçildi ve IMDB'nin web sitesinde gösterime girdi. Şu anda ruh sağlığı konusunu ele alan kısa metraj film üçlemesinin birincisini Eylül sonunda çekmek için ekibimle birlikte hazırlık yapıyoruz. Senaryosu bana ait, yönetmenliğini de Dilara Şenbilgin yapacak. Filmimiz küçük bütçeli bir gerilim filmi ve şizofreni hastalığını ele alıyor. Filmi yurt içi ve yurt dışında birçok festivalde sunmak istiyoruz."

Tolga TEKİN