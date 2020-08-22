Foça’da fast food deniz ürünleri ziyafeti

Antik çağda bir İyon yerleşimi olarak ortaya çıkmış, adını da kendisini çevreleyen civardaki adaların açıklarında yaşayan foklardan almış Foça, dokusunu korumayı başarmış nadir Ege kasabalarından biri. İlk görüşte aşık olabileceğiniz şirin bir liman kenti. Ünlü şair Ataol Behramoğlu'nun "Özlem ve Yaz"da yazdığı gibi... "Çok zaman önce gördümdü Foça'yı Duygusu ilk aşk gibi bir şeydi/ Yıllar sonra yine karşılaştık Şimdi de son aşk olacak gibi.../ Ege'de gün batımı bir başka derler bilirsiniz; Eski Foça'da bambaşka... / Güneşin dalgalarla sevişerek vedalaşmasına hayran olmamak ne mümkün?" Bu haftaki rotamız, taş evlerle kaplı nostaljik sokakları, balıkçı teknelerinin tablo gibi dizili olduğu sahili ile İzmir'in kuzeyinde yer alan en eski liman kentlerinden biri olan, şirin balıkçı kasabası Foça.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Bu hafta lezzet durağımız, arkeolojik geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan Foça'nın, geleneksel mutfak kültürüne dair geçmişini bugünün verileriyle buluşturan Foça'nın simge mekanlarından Foça Balık Ekmek. Geleneksel Foça Mutfağının bugünkü alışkanlıklarının işaretleriyle geçmişe yapacağımız yolculuklar, bizi eşsiz zenginliklere ulaştıracaktır. Bütün bu güzel lezzetleri hep birlikte görüp, öğrenip, tadacağız. Foça'da balık ekmek konseptini ilk olarak başlatan Foça Balık Ekmek, her geçen gün kendisini yenilemiş geliştirmiş. O kadar ki İngilizler'in meşhur yemeği Fish&Cips'e uzanan menü var. Balık ekmeği ile meşhur Foça'da bu konuda ilk olarak, bir sektör yaratmışlar. 2004 yılında Foça'nın meydanında özel bir yerde kurulmuş, o gün bugündür Foçalıların lezzet adresi olmuş. 150 kişi kapasite ile yılın 365 günü hizmet veriyorlar. 1 yıl önce Bostanlı'da 2. şubesini açmış. Öğle ve akşam servisi var. Sabah 11.00'de servis başlıyor, gece 02.00'a kadar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 7/24 servis olacak. Foça merkezde aynı konsepte 150- 200 kişilik yeni mekanını açıyor.

HIZ VE UYGUN FİYAT

Başarılarının sırrını sorduğumda mekanın sahibi Taner Acar, "İşimizi tutku ve sevgi ile yapıyoruz, esnaflık ruhumuza işlemiş. Foça'mızı çok seviyoruz. Foça'da çıkan her ürünü dükkanımızda bulunduruyoruz. Foça'da üretilen zeytin, zeytinyağı, domates, soğan ve yeşillikleri kullanıyoruz. Mutfakta ve serviste çok hızlıyız. En önemli özelliğimiz ise fiyat kalite oranımız çok uygun. Uygun fiyatlarımızla hızımızı birleştirdik, lezzetlerimizle de fark yaratıyoruz. Bütün ürünlerimizi günlük olarak taze Foça'dan alıyoruz" dedi. Taner Acar, doğma büyüme Foçalı bir Foça sevdalısı... Foça markasının eski günlerine dönmesi için çalışıyor. Foça'nın mavisini, yeşilini seviyor. 5000 yıllık tarihi kültürel birikimi olan bu mutfakta o kültürün damıtılmasını sağlamış mekanında. 13 yaşından itibaren esnaflık yapıyor, 18 yaşından beri ise kendi işletmesinin sahibi.



ÖZEL SOSLU MEZGIT

Tüm şubelerde deniz ürünlerinin en tazesini özelini bulabilirsiniz. Mezgit ızgara-tava, hamsi ızgara-tava, sardalya ızgara-tava, karides güveç, kalamar tava, uskumru ızgara, çipura levrek ızgara, somon, dil balığı tava, Foça barbunu, midye tava mutlaka tatmanız gerekenler arasında. Mezgiti kendilerine özel bir sosla ızgarada ilk yapan olmuşlar ve herkes bu lezzete bayılmış. Ben de bayıldım doğrusu. Midye tava ve midye dolma sevenlerin mutlaka buraya gelmesi gerekiyor. Bugüne dek yediğiniz midye dolmaları unutun. Bostanlı şubesinde sunulan deniz mahsulleri çorbası; Adabeyi balığından ve deniz mahsullerinden karışık olarak hazırlanıyor. Enfes bir lezzet. Mevsiminde sınırsız salata, her müşteriye birer adet midye dolma tatlı ve çay ikramı yapıyorlar. Tatlı olarak fırında helva bulunuyor. Hedeflerinde bu işte markalaşmak ulusal bir marka olmak var. Bayraklı ve Bornova'da açmayı planlıyorlar. Son söz; Konfüçyüs'ün bir sözü vardır; "Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız" demiş. İşini sevgiyle ve aşk ile yapınca başarı gelmektedir. Foça markasına mutfak kültürüne yaptığı katkılardan dolayı Sayın Taner Acar'a ve Foça Balık Ekmek ailesine teşekkür ediyorum.