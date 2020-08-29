Eşofman rahatlığı

Bileği lastikli eşofman altları önümüzdeki sonbahar ve kışa damga vurmaya hazırlanıyor. Sweatshirt kumaşından tasarlanan jogger pantolon ve eşofmanlar rahat bir alternatif olmaya aday. Bu modelleri ikonik sneaker ve spor ayakkabı modelleriyle giyebileceğiniz gibi, tıpkı Dior'un transparan sneaker modelindeki gibi tasarım ayakkabılarla da bir araya getirerek kendi imzanızı yaratabilirsiniz. Üstünüze giyeceğiniz crop, tişört ve sweatshirtün renginde çoraplar tercih edebilirsiniz. Ya da logolu, markalı çoraplarla tarzınızı konuşturabilirsiniz.