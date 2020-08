Şala Bala yolcusu kalmasın

Yeni Asır Spor Servisi'nden arkadaşım Halil Fincan'ın ikinci çocuk kitabı "Bay Kaduf'un Acayip Makinesi" raflardaki yerini aldı. İlk çocuk kitabı "Dünyanın En Tuhaf Köpeği" ile çocuk edebiyatına giriş yapan ve yetişkinler için Güzleşme isimli bir de öykü kitabı bulunan Halil Fincan'ın yeni kitabı İthaki Çocukları Yayınları etiketiyle görücüye çıktı. Açıkçası ben de Bay Kaduf'un icat ettiği makineyi çok merak ettim ve hemencecik okudum. Gerçekten çok eğlenceli ve heyecan dolu bir hikaye. Halil Fincan ile kısa sürede sosyal medyada da sıklıkla paylaşılan yeni kitabı hakkında yine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gelin kitabı bir de yazarından dinleyelim.



● Bay Kaduf, çocukların hayal ettiği oyuncağı üreten bir makineyi icat ediyor. Peki sonra neler oluyor? - Sonra ortalık epey bir karışıyor. Aslında işin içinde Bay Kaduf varken karışmaması da pek mümkün değil. Çünkü Bay Kaduf, özünde icatları pek çalışmayan bir mucit. Bu yüzden Oyuncak Makinesi ile ilgili de pek umutlu değil zaten. Hatta en baştan savma icadı olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat bu makine tam tersine bu kez çalışıyor. Nasıl çalıştığını söylersem hikayenin sürprizi kaçar. Hem eğlenceli hem heyecanlı hesapta olmayan birçok şeye şahit oluyoruz.





● Neden bir mucit hikayesi anlattın? - Bu soruyu ben de sordum kendime. Fakat üzerine çok düşünmeden yanıtı buldum. Çocukluğumdan bu yana içinde icat, mucit, bilim, deney olan her şey beni heyecanlandırır. Bilim kurgu sinemasına ve edebiyatına merakım da bu yüzden sanırım. Ama her şeyin bir miladı var elbet. İlkokuldayken gazetenin birinde bir mucidin anlatıldığı bir çizgi diziyi takip ettiğimi hatırlıyorum. O çizgi dizi sayesinde bir bisiklet yapmaya heveslenmiştim. Bu anı çok net olmamakla birlikte evimizin terasında bir yerden tekerlek bir yerden bisiklet selesi bulup birleştirmek ve değişik bir bisiklet icat etmek gibi bir çabam olmuştu. Tabii ki o parçaları hiçbir zaman birleştiremedim ama geçmişin parçalarını birleştirdiğimde çıkış noktasının bu anı olduğunu düşünüyorum.



SAF VE GÜZEL BİR DÜNYA

● Sen bir mucit olsan ne icat etmek isterdin? - Kesinlikle bir zaman makinesi. Bir 'Geleceğe Dönüş' fanı olarak ilk aklıma gelen bu. Kitaptaki gibi bir Oyuncak Makinesi de fena olmazdı. Tabii doğru çalışan bir Oyuncak Makinesi. Ne güzel, her çocuk istediği oyuncağı üretirdi.



● Çocukların dünyasına girmek zor mu? - Henüz yazmaya karar vermemişken ve kızıma gerek uydurduğum gerek bilinen masalları anlatırken verdiği karşılıkların yol haritam olduğunu söyleyebilirim. Anlatacağım hikayenin tüm çocukları kapsamasına hatta dönüp tekrar okuyacakları metinler olmasına özen gösteriyorum. Bu nedenle de yazma sürecinin öncesindeki düşünme kısmını uzun tutuyorum biraz. Onların dünyası o kadar saf ve güzel ki. Yazdığınız her kelimeyi defalarca düşünerek yazmak zorundasınız. Evet bu bazen kolay oluyor bazen zor. Bir hikayeyi aktarmanın türlü yolu var. Ben kendi adıma hem eğlenecekleri, hem heyecan duyacakları hikayelerin peşine düşüp ayracı kitabın arasına koyacakları vakti uzun tutma ve hayal güçlerine katkı koyma derdindeyim.



EN BÜYÜK MUCİT

● Hiç bir mucitle tanıştın mı? - Hayır tanışmadım. Fakat ülkemizdeki çalışmaları takip etmeye çalışıyorum. Bu topraklardaki pırıltılı zekaların çabalarını gördükçe çok heyecanlanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Yeni Buluşlar Fuarı'ndan gelen madalyalar ve İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'ndaki çalışmalar bu ülkedeki girişimlerin bir göstergesi.



● Tarihte hangi mucidin yerinde olmak isterdin? - Leonardo Da Vinci... Çalışmalarının üzerinden 500 yıl geçmesine rağmen hala en çok tartışılan ve üzerine en çok konuşulan mucit belki de. Üstelik sadece buluşları da değil sanata katkılarıyla da gelmiş geçmiş en önemli ressamlardan biri. Belki de tüm dünyanın adını ve eserlerini bildiği en meşhur ressam. Ayrıca mimar, mühendis, müzisyen, jeolog, matematikçi. Yıllardır Da Vinci'nin şifresini çözmeye çalışıyoruz. Defterlerine çizdiği buluşlarının sırrı belgesellere konu olup dururken o dönemde hayata geçirilemeyenler şimdilerde bile deneniyor. Aslında Da Vinci'nin yerinde olmasam da olur. Arkadaşı olmak bile eşsiz bir şey olurdu.



'YAZARLIK DA MUCİTLİK GİBİDİR'

* Bay Kaduf'un Acayip Makinesi senin ikinci çocuk kitabın. Çocuk kitabı yazmaya devam mı? Yoksa yetişkin öykülerine dönmeyi düşünüyor musun? - Çocuklar için yazmayı bırakmaya niyetim yok. Çünkü bu benim için de eşsiz bir seyahat. Yazarlık da mucitlik gibi esasen. Yeni hikayeler peşinde koşup duruyorsunuz. Gençlik yıllarımda bunu mizah dergilerine çizerek yapardım. Şimdi zihnimde çiziyorum. Çizdiklerim bir çizgi film gibi hareketleniyor sonra. Önce kafamda o çizgi filmi izliyorum. Ve nihayetinde cümlelere dönüşüyor. Çizim demişken kitabı resimleyen Gökçe Yavaş Önal'a teşekkür etmem lazım. Harika çizimleri ile kitaba renk kattı. Ayrıca hikayeye tam destek veren İthaki Çocuk Yayın Yönetmeni Alkım Özalp'e de teşekkürlerimi sunarım. Çocuk kitapları haricinde bir roman düşüncem var evet. Hatta bir süre önce başladım ve ara ara dönüyorum. Çok katmanlı bir hikaye, bu nedenle acelem yok.



HİKAYEYE BİR DİNOZOR VE MAĞARA ADAMI DA KATILIRSA

Bu kitap çocuklara nasıl bir dünyanın kapılarını aralayacak? - Hikayemiz haritada bulunmayan Şala Bala isimli bir kentte geçiyor. Şala Bala kentinin yöneticisi Şişpanyol'un ve halkının gözü kulağı Bay Kaduf'ta. Ondan gelişimlerine katkıda bulunması için işe yarar bir icat bekleseler de Bay Kaduf, genelde ilginç fikirleri ile farklı buluşlara imza atıyor. Meselenin fantastik tarafına gelince. Maceramıza bir dinozor, bir de mağara adamı katılıyor. Tek cümle ile "Fantastik ve çılgın bir yolculuk" diyebilirim.



KİTABIN KONUSU...

ÇILGIN Mucit Bay Kaduf, Şala Bala kentinin dışındaki tuhaf evinde tek başına yaşamaktadır. Şala Bala'nın yöneticisi Şişpanyol, her ay sonu Haberci'yi bu eve gönderip, çılgın mucidin yeni bir şey icat edip etmediğini öğrenmesini ister. Yaptığı icatlarda genelde pek istediği sonuçları alamayan Bay Kaduf'un yeni icadı bir Oyuncak Makinesi'dir. Bu yeni icadın ekranına yazılan oyuncağı üretmesi beklenir. Fakat kendimizi kent halkına korku salan bir dinozorla birlikte, heyecan dolu ve eğlenceli bir maceranın içinde buluruz.

Burcu ILGIN