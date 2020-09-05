Çevrimiçi bilim ve sanat

Rahmi M. Koç Müzesi'nin eğitim atölyeleri Eylül ayında da çevrimiçi erişime açık olacak. 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik online atölyelerde müze eğitmenleri tarafından biyolojiden astronomiye, tasarımdan elektriğe kadar farklı alanlarda eğitim verilecek. Çocuklar atölye öncesinde müzenin ilgili bölümlerini çevrimiçi gezebilecek, gördüklerini kendi hayal dünyalarına göre tasarlayarak eğlencenin tadına varacak.

KARGO İLE EĞİTİM KİTİ

Çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan atölyeler, Eylül ayı boyunca her Cumartesi saat 13.00'te eğitim kiti eşliğinde ve müze eğitmenlerinin anlatımıyla düzenlenecek. 60 dakika sürecek atölyelere katılım için müzenin eğitim bölümünü telefonla aramak veya internet üzerinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Kayıt işlemi yaptırılıp atölye ücreti ödendikten sonra belirtilen adreslere kargo ile eğitim kiti gönderiliyor.