Gitarını alıp Mugla’ya kaçtı

Gizem Saatçi 3 yıl önce Kanada'dan dönerek Muğla'nın Seydikemer ilçesine yerleşti. Aslen İstanbullu olan sanatçı, "İstanbul eski İstanbul değil. İlham doğada var, Muğla'da var" dedi. Bugüne kadar yaptığı albümlerle, yurt içinde ve yurt dışında üne sahip olan Gizem Saatçi, aynı zamanda Türkiye'deki ilk ve tek kadın bass gitar vokali. Akademisyen, hemşire ve kick boks sporcusu olan Gizem Saatçi (35) ile Muğla il merkezindeki Karabağlar Yaylası'nda konuştuk. ● Kanada'da tanınmış bir sanatçıydınız. Neden İstanbul'a değil de Muğla'ya yerleştiniz? İstanbul artık benim için bir şey ifade etmiyor. Eskisi gibi değil. İlham kaynağı zaten yok. Bir de 30 kilometrelik yolu 3.5 saatte gidince ayrılmaya karar verdim. İstanbul bizim bıraktığımız gibi değil. Anılarımız silinmiş gibi. Konserler oldukça gidip geliyorum artık.

SİYAHİ GIRTLAĞI VAR

● Türkiye'nin Tina Turner'i lakabı nerden çıktı? Birgün Hasan Cihat Örter, "Sende siyahi gırtlağı var. Sen Türkiye'nin Tina Turner'isin" dedi, böyle oluştu ve sanat camiasında öyle kaldı. ● Seydikemer'in bir köyünde yaşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Doğadan ilham alıyorum. Yeni dostluklar kuruyorum. İnsanlarla iç içe yaşıyorum

FANATİK TARAFTAR

● Kanada'da hemşirelik eğitimi de almışsınız... Hem eğitimini aldım hem de okudum. Bunun faydasını burada görüyorum. Doğal ürünlerle tedavi yöntemlerini öğrendim. Faydalı bitkileri keşfediyorum. İlkokul mezunu olmasına rağmen bu konuda tecrübeli olan insanlardan yeni yöntemler öğreniyorum. ● Fanatik bir Trabzonspor taraftarısınız. Spora da ilginiz var... Kanada'da kick boksla uğraşmıştım. Şimdi pek zamanım olmuyor. Trabzonspor maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşmıştık ama olmadı. ● Tiyatro eğitimi de almışsınız. Filmlerde oynamayı düşünüyor musunuz? Teklif gelirse elbette rol alırım. Muğla'da artık peş peşe dizi ve sinema filmi çekiliyor. Teklif gelirse oynarım, başaracağıma da inanıyorum. ● Bir TV programında eski sanatçıları eleştirdiniz. Neden? Kendilerinin tecrübelerinden faydalanmak isterdik. Bizim gibi genç sanatçılara yol göstermelerini isterdik. Bu yönde eleştirmiştim. ● 'At Ateşe' isimli şarkının klibini Fethiye'de çektiniz. Sırada başka klip var mı? "Çok Zor" adlı şarkıya Seki Yaylası'nda klip çektik. Sırada "Ye Koçum Ye" klibi var. ● Müzik tarzınız sadece pop-rock mu? Her türlü müziği icra edebiliyorum. New York'ta caz da çalarım, Çukurova'da türkü de söylerim, Diyarbakır'da halay da çekerim. Ben böyle bir insanım.

Adem ÜLKER