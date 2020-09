Anadolu lezzetlerine Egeli yorumu

Masmavi denizi, pencerelerinden begonviller sarkan Arnavut kaldırımlı evleriyle masalların şirin kasabasıdır Alaçatı. 1800'lere dayanan tarihî dokusuyla sadece İzmir'in değil, dünyanın da en güzel yerlerinden biri olarak adlandırılır. Bugün Alaçatı'nın yılın 365 günü açık, marka mekanı Avrasya Lokantası'ndayız. Avrasya Lokantası Ege'nin ot kültürü ile Anadolu'nun et kültürünü birleştiren esnaf lokantası çizgisini de kaybetmemiş bir restoran. Ege bölgesine has zeytinyağlı lezzetler ile birlikte ocakbaşı pide ve et çeşitlerini de tadabileceğiniz restoranın yemeklerinin sergilendiği vitrin adeta görsel bir şöleni andırıyor. Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Avrasya ve şef Mustafa Dumanlıdağ, yemek ve mutfak kültürümüze büyük katkılar sunan isimler... Lokantada her gün en az 20 çeşit sıcak, 15 çeşit zeytinyağlı, pide, lahmacun, ızgara ve tatlı çeşidi çıkıyor.

LOKANTA VE OCAKBAŞI

Avrasya Lokantası'nın sahibi, aşçısı, her şeyi olan Mustafa Dumanlıdağ, aslen Malatyalı. Meslek hayatına küçük yaşlarda, aşçı olan babasının yanında başlayan Dumanlıdağ, Alaçatı'da doğu batı mutfağını sentezlemeyi başarmış. Yetişme aşamasından mutfağına gelene kadar tüm ürünlerini dikkatle takip eden Mustafa Dumanlıdağ; Ege'nin en taze, en lezzetli mahsullerini seçiyor ve ortaya her gün yenilenen bir menü çıkarıyor. Bu menünün içinde özgün tatlara yer vermeye de özen gösteriyor. Alışılagelmiş tariflerin dışına çıkan Dumanlıdağ, farklı lezzetleri bir araya getirerek müşterilerine yepyeni tarifleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu da demek oluyor ki Avrasya Lokantası'nda benzerine rastlayamayacağınız yemeklerle karşılaşmak mümkün. Yeni konseptte ev yemeklerinin yanında ızgara et ve kebap çeşitleri ile ocakbaşı keyfini ve kültürünü yaşatıyor.

YÖRESEL TATLILAR

Oğlak etli Şevketi bostan, enginar beğendi, Kafkas kebabı, kuzu etli keşkek gibi doğu ile batı sentezi birçok farklı lezzete imza atan Avrasya Lokantası'nda ceviz tatlısı, enginar tatlısı, dilim kabak ya da yaprak kabak şeklinde farklı konseptlere sahip tatlılar da bulmak mümkün. Malzeme konusunda da çok seçici olduklarını belirten Mustafa Usta "Haftanın dört günü bizzat pazara giderim. Yemeklerde konserve kesinlikle kullanmayız. Etin kalitesine çok önem veririz" diyor.



SON SÖZ; Marka aynı zamanda kurumun değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak, ama en az diğerleri kadar önemlisi marka işletmenin gerçekleştirmek için yola çıktığı rüyayı anlatır. Marka ve lezzet yolculuğunda Avrasya ailesine ve şef Mustafa Dumanlıdağ'a başarılar diliyorum.

Sezer ALTAN