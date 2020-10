Minimalist yaşamın sırrı kapsül dolap

Minimalist yaşam tarzının modadaki yansıması olan kapsül dolaplar, son zamanların en merak edilen konularından biri. Yeni ve kullanışlı bir dolap yaratmanızı sağlayan bu akım, tüketim çılgınlığına tepki olarak doğmuş. Fazla ve gereksiz kıyafetlerden kurtulmayı amaçlayan kapsül dolaplar, ihtiyaç duyabileceğiniz tüm parçaları içeriyor. Dolabınızda yer kaplayan, asla giymediğiniz parçalara ise veda etmenizi sağlıyor. Günümüzde Mark Zuckerberg, Barack Obama, Drew Barrymore, Christopher Nolan, Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı gibi pek çok başarılı isim kapsül dolap tercih ediyor. Kullanılabilirliğin ön plana çıktığı bu akım, aynı zamanda sade bir giyim anlayışını temsil ediyor. Siz de modası asla geçmeyen zamansız parçalar tercih ederek kendi kapsül dolabınızı oluşturabilirsiniz.



3-6 AYLIK PERİYOTLAR

Kapsül dolap oluştururken 3 ya da 6 aylık periyotlar belirleyebilirsiniz. Bu akımı benimseyen kişiler genellikle 6 ay için 33 temel parça belirlerler ve 6 ay boyunca bu parçaları giymeye, gerekmedikçe alışveriş yapmamaya özen gösterirler. Ancak ilk etapta kendinizi bir sayıyla sınırlandırmanıza gerek yok. Tabii 50-60 parçalık bir dolabın "kapsül dolap" olarak nitelendirilemeyeceğini de söyleyelim. Kapsül dolap oluşturmadan önce baskın bir renk belirlemelisiniz. Bu renk günlük hayatınızda da tercih ettiğiniz, kolay kombinlenebilir bir renk olmalı. Ardından ana renkle uyumlu üç ara renk belirleyebilirsiniz. Günlük tarzınızı da göz önünde bulundurarak elinizdeki kıyafetleri gözden geçirmelisiniz. Abiye, spor ve ev kıyafetlerinizi kapsül dolabın dışında bırakabilirsiniz.



SİYAH BİR KABAN

Modası asla geçmeyen siyah kabanlar, her kadının dolabında bulunması gereken parçalardan biri. Birçok kıyafetle kombinleyebileceğiniz siyah kabanlar, konu kapsül dolap listesi olduğunda akla gelen ilk ürünlerden biri.



DOGAL TONLARDA TRENÇKOT

Konu kapsül dolap listesi olduğunda trençkotları atlamak olmaz. Sonbahar aylarında kurtarıcınız olacak bu kıyafet, kolay kombinlenebilir olması sayesinde hemen hemen her kapsül dolapta yer alıyor.



SİYAH PANTOLON

Hemen hemen her kadının kurtarıcısı olan siyah pantolonlar, kapsül dolapların olmazsa olmazlarından biri. Tabii tercih edeceğiniz siyah pantolonun sezon trendlerinden uzak, basic bir pantolon olması büyük önem taşıyor.



SİYAH BİR BOT

Kış aylarında kurtarıcınız olacak bir parçayla devam edelim! Siyah kabanla, bej trençkotla, jeanle, siyah pantolonla hatta çeşit çeşit eteklerle kolaylıkla kombinleyebileceğiniz siyah botlar; konu kapsül dolap listesi olduğunda akla gelen ilk isimlerden.



BASIC TİSÖRTLER

Konu kapsül dolap listesi olduğunda basic parçalardan bahsetmemek olmaz. Pantolonlarla, eteklerle ve şortlarla kombinleyebileceğiniz bu tişörtler; her kapsül dolapta bulunması gereken kıyafetlerden.



ZAMANSIZ BİR JEAN

Jean olmadan dolap mı olurmuş? Benzer bir kural jeanler için de geçerli. Sezon trendlerinden uzak, zamansız bir jean; hemen hemen her parçayla



KLASİK DERİ CEKET

Konu spor-şık bir stil olduğunda ise akla gelen ilk parçalardan biri de deri ceketler. Elbette tercih edeceğiniz ceketin yorucu aksesuarlardan uzak, sade bir ceket olması şart.