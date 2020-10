Ünlülerin piyanosu 148 yıldır aynı yerde üretiliyor

TARİHTE "piyanoda bestelenmiş ilk eser" 1771 yılında Muzio Clementin tarafından yaratıldı ve bu enstrüman o günlerden başlayarak karizmanın, şıklığın, zarafetin simgesi haline geldi. Piyanonun müzisyenler arasında popülerlik kazanması 1800'lü yıllara denk geliyor. Bu dönem, romantik klasik müziğinin oldukça etkin olduğu yıllar. Steinway&Sons ise Almanya doğumlu Henry Engelhard Steinway tarafından 1853 yılında Manhattan'daki bir binanın çatı katında kuruldu. Üstelik o yıllarda civardaki tek piyano üreticisi Steinway değildi ancak idealler büyük, hayaller yarınları şekillendirecek kadar köklü olunca rekabet, büyümeye ivme kazandırıyor.



5 KEZ AKORT EDİLİYOR

ÜRETİMİN başlamasının üzerinden 18 yıl kadar kısa sayılabilecek bir süre geçmişti ki; işleri büyüten Steinway çatı katına sığmaz ve New York'taki bir fabrikada daha çok el emeği, göz nuru piyanolar üretmeye başlar. Marka, 1871 yılından bu güne aynı fabrikada üretim yapıyor. Ancak tek üretim yerinin bu fabrika olduğu düşünülmesin çünkü farklı sınıflardaki üretimler için Çin gibi farklı coğrafyalarda etkin olan üretim alanlarının da mevcut olduğu biliniyor. Adını fiyasko üretimle özdeşleştirmek veya kirletmek istemeyen marka, her bir piyanonun üretimini en az 11 aylık süre ile kısıtlıyor. Ayrıca üretilen tüm piyanolar sunum aşamasından önce 5 kez akort ediliyor. Akort işlemi sırasında, bir makine de, 88 tuşu bulunan piyanonun tüm tuşlarının üstüne aynı anda basıyor. Steinway piyanoları dayanıklılık özelliğiyle de tanınıyor. Bugün, Astoria fabrikasında 300 piyano yapımcısı yılda 1500 piyano üretiyor. Bir Steinway&Sons piyanosu 12 bin parçadan oluşuyor ve her parçası özenle üretilip bir araya getiriliyor. Steinway&Sons dünyaca ünlü birçok ismin tercihi olan marka olarak rakiplerini zor durumda bırakıyor.



SAYGIN İSİMLER

ALANINDA söz sahibi olan bu piyano üretici, Sergei Rachmaninoff, George Gershwin, Billy Joel, Diana Krall, Ludovico Einaudi, Regina Spektor, Dream Theater üyesi Jordan Rudess gibi saygı duyulan isimlerin vazgeçilmez tercihi. Yine 1927 yılında Türkiye'ye gelip konser veren ve Atatürk tarafından Çankaya'ya davet edilen ünlü Alman piyanist Wilhelm Kempff hangi marka piyano kullanıyor olabilir? Evet, o da bu markanın kullanıcılarından oldu. Steinway&Sons markasını zevkle kullanarak sanatını icra eden bir başka efsanevi isim de Amerika Vladimir Horowitz.



MANÇO VE BİRET

ÜLKEMİZDEKİ "Harika Çocuk"lardan biri olan İdil Biret de Steinway&Sons'un sanat yüzlerinden biri oldu. Ancak buraya not düşmekte fayda var; Biret'in bazı resitallerinde Yamaha markasını da tercih ettiği biliniyor. Ayrıca Kadıköy'ün nezih bölgesi olarak geçen Moda'daki Barış Manço Müzesi, sanatçının hayattayken kullandığı bir Steinway & Sons B210'a ev sahipliği yapıyor ve zarif duruşuyla önünden geçenlere bir selam çakıyor.



LENNON'IN MODEL Z'Sİ

80'Lİ yıllarda müziğiyle dünyayı kasıp kavuran ve bugün de küresel bir sembol olan The Beatles'ın unutulmayan üyelerinden John Lennon'ın "Imagine"i bestelediği piyanosu oldukça konuşulmuştu. Çünkü Lennon'ın bu eserini bestelediği piyanosu tahmin edileceği üzere Steinway & Sons Model Z piyanoydu ve George Michael tarafından 2 milyon 370 bin Dolar karşılığında satın alınmıştı.



SİNEMANIN DA GÖZDESİ

FARKLI tarihlerde gösterime giren ancak kült haline gelen birçok filmde de rol alan önemli "karakter" oyuncularından biridir Steinway&Sons. Ünlü yönetmen Jaes Cameron'un filmlerinden 1997 yapımı Titanik'ten tutun da Roman Polanski'nin 2002 yapımı Piyanist eserine kadar farklı filmlerde görülen piyanolar bu markaya mensup. Dedektifin parçalayıp yazık ettiği piyano da Steinway&Sons...