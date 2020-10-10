İzmirli annelerden dünya bebeklerine

İzmirli üç çocuk annesi Ece Sarıoğlu kendi bebeğine de huzurla kullanabileceği organik ve sağlıklı ürün sıkıntısı çektiği için girişimciliğe soyundu. Bebekler için giyimden, mobilya ve aksesuvarlara kadar pek çok ürünü tek çatı altında sunan bir marka yarattı. Sarıoğlu'nun İzmirli kadınların desteğiyle organik hammaddeler kullanarak yarattığı marka şimdi dünya pazarına açılıyor.

YURT DIŞINA DA MAĞAZA

Markanın kurucusu ve tasarımcısı Ece Sarıoğlu, Mariposa'nın İspanyolca "kelebek" anlamına geldiğini ve tüm ürünlerin bebeklerin narin ve hassas yapısına uygun özellikte üretildiğini söyledi. Ece Sarıoğlu, "Markanın ürün gamında bebekler için yeni doğan setinden triko kıyafetlere; oyuncaktan mobilya takımına kadar her şey bulunuyor. Ürün gruplarının hepsi sertifikalı organik hammaddelerden üretiliyor" dedi. Pandemi dönemini tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve sağlıklı ürünlere artan talep sebebiyle markasını yurt dışında büyütmek için fırsat olarak gördüğünü ifade eden Sarıoğlu, ürünlerin Avrupa ve Amerika'da satışı için distribütörlük görüşmeleri yapmaya başladığını belirtti. 2011 yılında ilk mağazası, Bostanlı'da açılan Mariposa şu anda İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Ankara'da dört mağaza, yurt içi ve yurt dışında 25 bebek mağazasında cornerları bulunuyor. Ürünlerin satışı aynı zamanda www.mariposabebe. com web sitesinden de gerçekleşiyor. Markanın tüm çalışanlarının kadınlardan oluştuğunu kaydeden Mariposa kurucusu Ece Sarıoğlu, markanın en büyük gücünü trikolarını ellerinde tek tek ören, tekstillerini göz nuruyla nakışlayan 200 İzmirli kadından aldığını vurguladı.

EL EMEĞİ GÖZ NURU

Başta Karşıyaka Kadın Kooperatifi olmak üzere üç kadın kooperatifi ile aktif işbirliği halinde olduklarını da söyleyen Sarıoğlu, "Markamızın bu kış toprak tonlarından ilham aldığı Terracota koleksiyonu Ekim ayı itibariyle satış noktalarında ve websitesinde yerini alacak" ifadelerini kullandı.