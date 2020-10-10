Özel Sağlık’ta ilk bebek sevinci

Gözde Grubu'nun yatırımıyla uzun yılların ardından kapılarını yeniden açan Özel Sağlık Hastanesi'nde ilk bebek sevinci yaşandı. Orhan ve Sevcan Kahraman çiftinin 3 kilo 350 gram ağırlığında sağlıklı şekilde dünyaya gelen oğulları Arda, Özel Sağlık Hastanesi'nde yıllar sonra doğan ilk bebek olma özelliğini taşıyor.



ÖMÜR BOYU İNDİRİM

Bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen baba Orhan Kahraman, kendisinin ve kardeşinin de Özel Sağlık Hastanesi'nde doğduğunu dile getirdi; oğlu Arda'nın da bu hastanede ailenin ikinci nesli olarak doğmasının güzel bir anı olarak kalacağını belirtti. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr Kenan Kalı, birçok insan üzerinde hatıraları bulunan ve İzmirliler'in benimsediği bir hastaneyi yeniden kentle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Orhan ve Sevcan Kahraman çiftini kutlayan ve Arda bebeğe de bir altın takan Op. Dr Kenan Kalı, bebeğin bir ömür boyu hastaneden indirimli olarak faydalanabileceği müjdesini de verdi. Kenan Kalı, Özel Sağlık Hastanesi'ni, sadece İzmir, Ege ve Türkiye'den değil, yurtdışından gelecek hastaları da sağlıklarına kavuşturacak tam bir teknoloji ve sağlık üssü olarak planladıklarını belirterek uzman hekim kadrosuyla çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.