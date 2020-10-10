Rüya’nın Peri Masalı

Pop müziğin ünlü ismi Rüya Ersavcı, geçtiğimiz günlerde klibini de çektiği yeni şarkısı 'Peri Masalı' ile yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 90'lı yıllardan itibaren sıra dışı şarkıları, enerjisi ve sempatisiyle Türk popunda kendisine has bir yer edinen sanatçı, yine hem hareketli hem de duygusal yanı ağır basan bir parçayla sevenlerinin yüreğine dokunacağını söyledi.

KARTPOSTAL GİBİ

'Kal Biraz', 'Hep Sıfır', 'Turkish Delight', 'Baba', 'Akşam Delisi' ve 'Esas Oğlan' gibi şarkılarıyla zihinlere kazınan Ersavcı, 'Peri Masalı' şarkısının önümüzdeki haftalarda Netd platformlarında DMC etiketiyle müzikseverlerle buluşacağını müjdeledi. Şarkının klip çekimlerini, yeşil dokusuyla kartpostal manzaralarını aratmayan İstanbul'un Zekeriyaköy ilçesinde gerçekleştiren Rüya Ersavcı, görsel yönden de şarkının atmosferini yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

EZGİLER AKLIMDA

Ersavcı, çok yakında dijital ortamda hayranlarıyla yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, 'Peri Masalı' şarkısıyla ilgili ayrıntıları ilk kez paylaştı: "Çok sevdigim müzisyen arkadaşım Altay Ekren bu şarkıyı bana 'bir dinlemeni istiyorum' diye yolladığı günden beri şarkı hiç aklımdan çıkmadı. O kadar hoşuma gitti ki şimdi de sizlerle paylaşacak olmanın mutluluğu içindeyim. Şarkının bestesi Altay Ekren'e sözleri ise Erol Özdamar'a ait" dedi. Müzik severleri hareketli bir şarkının beklediğine dikkat çeken güzel sanatçı, "Şarkı kıpır kıpır ama aynı zamanda herkesin kalbine dokunacak sözleriyle duygusal yanı da ağır basıyor. Sevgilisini terk eden, son derece kararlı, atarlı ve kendine güvenen bir kadının hikayesi var. O yüzden güçlü bir kadın tiplemesi çizdik klipte de... Yönetmen Erbay Aras, sanat yönetmeni Seval Demir ve fotoğraf sanatçısı Barış Değirmenci ile gayet eğlenceli bir çekim süreci geçirdik Zekeriyaköy'ün muhteşem atmosferinde. İzleyenlerin de beğeneceğini umuyorum" diye konuştu.



SAHNEYİ ÖZLEDİM

Pandemiden önce Hakan Eren ve Metin Özülkü'nün hazırladığı 90'lar projesiyle Moda Kayıkhane'de sahne aldığını ama pandemi sürecinde ara vermek zorunda kaldıklarını dile getiren Rüya Ersavcı, "Tabii ki önümüzdeki süreçte konserler ve yeni projelerimizle sevenlerimizle buluşmaya tam gaz devam edeceğiz. Salgın döneminde en çok konserlerde şarkı söylemeyi özledim. Ben de pandemi sürecini en dikkatli şekilde kurallara uyarak geçirmeye çalışıyorum" dedi.



Bülent GÜRLÜK