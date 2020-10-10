Tiyatrolu kitap Kral Düttürük

İZMİR'DE her yıl tiyatroyla tanıştırmadığı öğrenci bırakmayan Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu'nun sahibi, yönetmen ve oyuncu Erçin Sıcakkan, pandemi sürecinde de boş durmadı. Tiyatrosuyla birçok kez sahnelediği ve çocuklara sosyal mesajlar verdiği 'Kral Düttürük'ün maceralarını hikayeleştirerek 5 çocuk kitabı çıkardı.

PEDAGOJİK ONAY ALDI

'KRAL Düttürük Doktordan Korkuyor', 'Kral Düttürük Kitap Okumuyor', Kral Düttürük Gülmeyi Unuttu', Kral Düttürük Alay Ediyor' ve 'Kral Düttürük Ormana Şato Yapıyor' adıyla 5 kitabını minik okurlarıyla buluşturan Sıcakkan, kitaplarının kapak içinde yer verdiği 'kare kodu' sayesinde çocukları, bu hikayelerin YouTube'da yayınlanan tiyatro oyunlarının videolarına da ulaştırıyor. OKULLARIN sınırlı ve kademeli olarak açılmaya başlamasıyla yeniden izleyicilerle buluşmanın heyecanını yaşayan Erçin Sıcakkan, "Kral Düttürük'ün maceralarını kitaplaştırarak, çocukların okuma alışkanlığını kazanmasına ve geliştirmesine de katkıda bulunmak istedik. Kitaplarımızın hepsi Uzman Psikolog Şebnem Türkdalı Temizocak'ın denetiminden geçerek 'Dünya Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezleri' tarafından pedagojik onay aldı.



DÜNYADA BİR İLK

BU hikayeler yazıldıktan sonra, her kitabın 3 kamerayla Iraz Okumuş yönetmenliğinde tiyatro oyunları çekildi. Biz çocuklarımızın bu oyunların videolarına da ulaşmasını sağlayacak dünya çapında bir ilke imza attık. Kitabın içindeki kare kodunu cep telefonlarının kamerasına okuttuğunuz anda, Kral Düttürük'ün Youtube'da yayınlanan tiyatro oyunlarına yönlendiriliyorsunuz" dedi.



Bülent GÜRLÜK